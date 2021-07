Jadea pressenta la stagione Autunno/Inverno 2021/2022

Jadea, rinomato brand italiano di intimo e abbigliamento rappresentato dalla celebre testimonial Belén Rodriguez, offre dei prodotti di qualità per le donne che vogliono stare sempre al passo con le ultime tendenze. Per la stagione Autunno/Inverno

2021/2022 Jadea propone una selezione di prodotti per le linee Chic e Moda, pronta a stupire le fan del brand!

Il mondo della mitologia greca ha ispirato la linea Chic, da cui nasce Medusa, collezione contraddistinta da completini eleganti con una fantasia floreale sui toni del nero e del seta con inserti in pizzo. Tra i coordinati, troviamo diversi modelli che si adattano ai gusti di tutte le clienti, come il completo push up e slip, balconcino e brasiliano e top e slip, quest’ultimo disponibile in nero o mirtillo. Anche i modelli singoli degli slip, del brasiliano e del midi, come i coordinati, rimandano a un’atmosfera particolarmente

sognante.

Ancor più sensuale è la serie Cleopatra che presenta un gioco di pizzi e trasparenze, sui toni del nero e del blu. Tra i completi della serie, troviamo il coordinato push up e slip, balconcino e slip e la canotta con slip. Anche, il body, nella sua semplicità, mette in risalto la sensualità di tutte le donne.

Tra i modelli singoli, troviamo la canotta, lo slip, il brasiliano, il perizoma e il modello midi.

Anche per la collezione Jadea Moda, dal tocco più gioioso e divertente, tornano i riferimenti alla classicità. Della serie Dafne, dalla fantasia floreale accostata ai pois su sfondo perla, rosa o cobalto, sono disponibili slip, brasiliano e midi ; mentre per la serie Minerva, caratterizzata da una stampa delicata susfondo blu, nero e bianco che ricorda degli elementi in pizzo, troviamo slip, brasiliano e midi.

La collezione Penelope, con le sue stampe irriverenti su sfondo neutro, disponibili in cobalto, bianco e grigio, restituisce un mood più vivace per un look da tutti i giorni. Le possibilità tra cui scegliere sono molte: il completino composto da triangolo imbottito e slip, oppure slip, brasiliano e slip a fascia alta. Il brand vuole adattarsi alle esigenze di tutte le donne.

La serie Aura, maculata su sfondo grigio, nero o rubino, prevede il completino composto da triangolo imbottito e slip e una serie di capi singoli come slip, brasiliano e midi. Più semplice e da tutti i giorni è la linea Selene. Si tratta, infatti, di un intimo che riprende una stampa pied-de-poule in due varianti, nera, rubino e cobalto. Oltre al set formato da triangolo imbottito e slip e a quello composto da top e slip, vengono proposti anche lo slip, il brasiliano e lo slip a fascia alta.

L’intimo Jadea viene realizzato con fibre naturali. I coordinati con reggiseni push up e balconcino sono disponibili in taglie dalla 2ª alla 5ª, mentre quelli composti da triangolo imbottito e slip vanno dalla taglia XS alla L. Infine, i completi con canotte e top sono disponibili nelle taglie dalla S alla L.

Mood elegante o più casual? Non occorre scegliere: Jadea offre entrambi! Le donne che indossano Jadea cercano un intimo di qualità e una vestibilità perfetta. Per questo motivo, il brand studia ogni modello e ogni colorazione per adattarsi alle

esigenze e alle aspettative delle loro clienti.