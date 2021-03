Kappa sarà sponsor ufficiale di Triplo7Klan

Kappa annuncia un’inedita partnership. Il celebre brand di sportswear sarà infatti sponsor ufficiale di Triplo7Klan, il Team della 777 ENT, la medesima casa della Dark Polo Gang.

E’ così che Kappa si conferma ancora una volta anticipatrice di tendenze, muovendosi in ambiti diversi dalla moda e supportando un fenomeno – quello degli e-Sports – che sta vedendo uno sviluppo esponenziale negli ultimi anni. Kappa worldwide sponsorizza già degli E-sports team, come i Mad Lions in Spagna e la partnership con FazeClan. Ed ecco arrivato oggi anche per l’Italia il momento di affacciarsi a questo mondo fatto di sfide virtuali tra professionisti del settore.

Il brand torinese, da sempre scopritore di talenti e promotore delle novità portate dalle nuove generazioni, aveva già debuttato in maniera velata nel mondo degli e-Sports a Dicembre, organizzando un torneo su Twitch tra la Dark Polo Gang e la Fiorentina Calcio, creando un inedito connubio tra l’anima Lifestyle del brand e il suo DNA sportivo.

Alla base dell’identità di Kappa c’è da sempre l’unione di più realtà, che ad oggi sono gaming, musica e calcio, con l’obiettivo costante di espandersi continuamente in nuovi ambienti. L’unione tra i gamers del team e gli artisti crea un terreno fertile per allontanarsi dalle singole realtà e crearne una totalmente nuova, dove le differenze tra i diversi universi vengono limate per creare una nuova versione di ciò che già conosciamo: le possibilità sono infinite.

Il team Triplo7Klan è formato da 7 gamers professionisti tra i 18 e i 25 anni, con skills differenti e complementari – in particolare riguardo ai videogiochi Fortnite, Fifa e Call of Duty – a formare una squadra di pro player pronti ad affrontare sfide e tornei virtuali di caratura internazionale. Il prossimo evento in cui saranno impegnati i componenti del Team saranno le FNCS (Fortnite Champion Series) in trio, che dureranno fino a metà marzo.