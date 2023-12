Kia parteciperà al CES 2024 presentando la propria vision sui futuri PBV

Kia ridefinisce il significato dell’acronimo PBV in “Platform Beyond Vehicle”. Durante il prossimo Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas nel 2024, La Casa automobilistrica presenterà in modo ufficiale la sua attività globale legata ai PBV. Il marchio svelerà la sua prossima linea di veicoli PBV, condividerà la propria visione aziendale e presenterà concretamente diversi concept. Il concetto di Kia PBV rappresenta una “soluzione di mobilità totale” che combina veicoli elettrici appositamente progettati con avanzate soluzioni software, aprendo nuove prospettive per attività e stili di vita innovativi.

Nel suo ritorno al CES dopo cinque anni, Kia organizzerà una serie di interventi da parte di relatori di spicco che esporranno le future strategie aziendali relative ai PBV e la visione a lungo termine del marchio. Queste strategie comprenderanno sia aspetti hardware, come le tecnologie di modularizzazione Easy Swap e Dynamic Hybrid, sia soluzioni digitali sviluppate nell’ambito del programma advanced software capabilities di Hyundai Motor Group. Inoltre, saranno discussi i piani per l’integrazione globale delle partnership.

Durante l’intero periodo della manifestazione, che si terrà dal 9 al 12 gennaio, Kia presenterà i suoi veicoli elettrici sia al coperto presso la LVCC West Hall sia all’aperto nella LVCC Central Plaza.

Il padiglione di Kia al CES sarà arricchito da cinque concept PBV, incluso il primo modello destinato alla produzione in serie a partire dal 2025. La casa automobilistica illustrerà una serie di tecnologie specifiche e terrà una presentazione dettagliata sulla strategia per i veicoli “software-defined” e sui piani per l’integrazione delle partnership.