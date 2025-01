KINA: il ritorno dell’artista italiano che sta emozionando il mondo della musica

Kina, l’artista italiano che ha fatto la storia raggiungendo un miliardo di streaming su Spotify con il brano originale “GET YOU THE MOON”, sta per tornare a emozionare i suoi fan con un nuovo singolo. Il 17 gennaio vedrà la luce “TONIGHT” feat. Autrioly, un brano che promette di toccare il cuore di chiunque lo ascolti.

«‘Tonight’ è un brano che rappresenta un momento di intimità e connessione. È nato dal desiderio di raccontare quella sensazione di malinconia e speranza che si prova quando il giorno volge al termine, ma le emozioni sono ancora vive. Lavorare con Autrioly su questa traccia è stato un viaggio emozionante; la sua voce ha dato un’anima unica alla canzone. Spero che chiunque ascolti ‘Tonight’ riesca a trovarci un pezzo della propria storia.»

La musica di Kina, che attualmente divide la sua vita tra Lisbona e Los Angeles, ha conquistato il mondo con il suo mood rilassante e malinconico. Con oltre 20 dischi di platino, più di 50 miliardi di visualizzazioni su TikTok, 15 miliardi di views su YouTube e 7 milioni su Shazam, l’artista ha dimostrato di avere un appeal internazionale.

Nato ad Acerra, vicino Napoli, nel 1999, Kina si è avvicinato al mondo dell’elettronica sin da bambino grazie al padre. Dopo aver iniziato a fare musica a soli 12 anni e pubblicato le prime canzoni su SoundCloud, ha visto la sua carriera decollare con il successo di “GET YOU THE MOON”. La canzone, interpretata con la voce di Snøw, è rimasta nelle classifiche mondiali di Spotify per più di 450 giorni di fila e ha raggiunto la seconda posizione della Top TV Songs di Billboard.

Con il contratto siglato con la Columbia Records nel 2018, Kina ha consacrato il suo successo, pubblicando hit come “Can we kiss forever?” e l’album “kinamood”. Ora, mentre lavora su nuova musica in studio, è pronto a regalare ai suoi fan un’altra emozionante esperienza con “TONIGHT” feat. Autrioly.

Non resta che attendere il 17 gennaio per immergersi nella magia della musica di Kina e lasciarsi trasportare dalle sue intense emozioni.