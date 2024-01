La Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV eletta ibrida plug-in dell’anno

La Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV è stata recentemente insignita del titolo di ibrida plug-in dell’anno durante la cerimonia di premiazione del 2024 organizzata dalla rivista inglese “What Car?”. Dopo aver debuttato lo scorso autunno accanto alla versione completamente elettrica della Mazda MX-30, la distintiva Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV ibrida plug-in di serie è ora disponibile presso le concessionarie italiane.

La Mazda MX-30 R-EV rappresenta un’innovativa soluzione ibrida plug-in che apre nuove prospettive per l’utilizzo di un’auto come veicolo elettrico. Dotata di una batteria da 17,8 kWh, offre un’autonomia in modalità completamente elettrica fino a 85 km (o fino a 110 km nel ciclo urbano). Per garantire viaggi più lunghi senza preoccupazioni legate all’autonomia o alla ricarica, si avvale della tecnologia esclusiva del motore rotativo Mazda. Questo nuovo motore a benzina a rotore singolo da 830 cc funge da generatore di energia, senza alcun collegamento meccanico tra il motore endotermico e le ruote. L’unità rotativa agisce come un range extender, assicurando che la Mazda MX-30 R-EV sia sempre in movimento attraverso il motore elettrico, garantendo un’esperienza di guida senza interruzioni.