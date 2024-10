La Subaru Solterra ottiene il Top Safety Pick+ 2024

Subaru Solterra, è stata premiata negli Stati Uniti con il Top Safety Pick+ 2024, il massimo premio assegnato dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) per le prestazioni di sicurezza. Questo importante traguardo non è soltanto un riconoscimento per il veicolo, ma rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno della casa automobilistica giapponese nel garantire massima sicurezza ai propri clienti.

L’IIHS, un’organizzazione no-profit finanziata dalle compagnie assicurative, è nata con l’obiettivo di ridurre incidenti stradali e le vittime causate dagli stessi. I test effettuati dall’IIHS valutano principalmente due aspetti chiave della sicurezza automobilistica:

La resistenza agli urti , ossia la capacità del veicolo di proteggere i suoi occupanti durante un incidente.

, ossia la capacità del veicolo di proteggere i suoi occupanti durante un incidente. La prevenzione e la mitigazione degli incidenti, ovvero le tecnologie progettate per evitare o ridurre l’impatto degli incidenti.

I veicoli che eccellono in queste valutazioni ottengono il riconoscimento Top Safety Pick o Top Safety Pick+, premi che identificano annualmente i veicoli più sicuri nelle rispettive categorie.

Per l’anno 2024, l’IIHS ha ulteriormente alzato l’asticella per l’assegnazione dei suoi premi di sicurezza. Per qualificarsi come Top Safety Pick o Top Safety Pick+, i veicoli devono soddisfare criteri sempre più stringenti:

Un punteggio di “ buono ” nei test frontali a sovrapposizione ridotta e nei nuovi test laterali.

” nei test frontali a sovrapposizione ridotta e nei nuovi test laterali. Un punteggio di “ accettabile ” o “buono” per quanto riguarda la prevenzione degli urti frontali con pedoni.

” o “buono” per quanto riguarda la prevenzione degli urti frontali con pedoni. Un punteggio di “accettabile” o “buono” nella qualità dei fari su tutti i livelli di allestimento.

Inoltre, per ottenere il riconoscimento massimo Top Safety Pick+, i veicoli devono ottenere un punteggio “buono” o “accettabile” nel test frontale aggiornato a sovrapposizione moderata, mentre per il Top Safety Pick base è sufficiente un “buono” nella versione originale di questo test.

Questo nuovo riconoscimento, ottenuto dalla Solterra per il secondo anno consecutivo, sottolinea come la sicurezza sia uno dei valori fondanti del marchio Subaru. La casa giapponese continua a mettere la protezione dei suoi clienti al centro del processo di progettazione delle sue vetture, anche nell’era dei Battery Electric Vehicles (BEV). Subaru, infatti, non si limita a sviluppare veicoli tecnologicamente avanzati, ma lo fa mantenendo la sicurezza come priorità imprescindibile.

Dal 2013, Subaru ha ricevuto un impressionante totale di 72 premi Top Safety Pick+, più di qualsiasi altro marchio automobilistico. Questo traguardo non solo sottolinea la costanza e l’impegno dell’azienda nel garantire i più alti standard di sicurezza, ma la colloca come leader indiscussa nel settore automobilistico per la protezione dei suoi clienti.