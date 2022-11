Lamborghini: le prime immagini della Huracán Sterrato

Automobili Lamborghini è pronta per presentare la nuova Huracán Sterrato, la prima supersportiva progettata per offrire il massimo piacere di guida anche quando finisce l’asfalto, reinterpretando il concetto stesso di sportività e sottolineando i valori del marchio, che si conferma “brave, authentic e unexpected”.

Il debutto della Sterrato è stato anticipato da tre video teaser, con la vettura in azione in diversi contesti e ambientazioni. Oggi l’inedita supersportiva si mostra per la prima volta, anticipando il debutto ufficiale, programmato per il 30 novembre all’Art Basel di Miami, esclusivo evento che per la prima volta ospita una première Automobili Lamborghini.