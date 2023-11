L’antenata del selfie si rifà il look: nasce “Icona”

Dedem e Pininfarina presentano in anteprima nazionale la nuova cabina fototessera, Icona. La “scatola magica” che – antenata del selfie – da 61 anni fotografa le facce di tutti gli italiani, racconta l’evolversi dei costumi e della società ed è parte integrante della nostra geografia urbana, cambia le sue forme e ne affida il design a Pininfarina, all’insegna di una sinergia che celebra il made in Italy.

3600 macchine distribuite su tutto il territorio italiano, oltre 10 milioni di fototessere stampate ogni anno, il Gruppo Dedem Spa – che nel 1962 installò la prima cabina fototessera italiana – ha scelto Pininfarina per dare forma alla nuova cabina. Linee contemporanee e senza tempo, che trattengono la tradizione di un oggetto già iconico e lo traghettano nel futuro, sempre in equilibrio tra tradizione e progresso.

Pininfarina ha definito uno stile unico e funzionale per le nuove cabine Dedem, prestando attenzione a tre aspetti principali: esperienza utente semplice ed immediata, adattabilità a contesti urbani diversi e accessibilità. Realizzata in acciaio inox e con materiali innovativi stampati in 3D, la nuova cabina fototessere free-standing è il risultato dell’intersezione di tre volumi, che conferiscono una sensazione di slancio e leggerezza alla struttura e allo stesso tempo ne permettono la personalizzazione e l’integrazione armoniosa sia in spazi interni che esterni. L’interno è caratterizzato da diversi elementi che migliorano l’esperienza, come ad esempio lo specchio a tutta parete che restituisce una sensazione di ampiezza dello spazio e comfort, le tende che scendono dall’alto automaticamente e le luci che si accendono quando viene rilevata la presenza di una persona all’interno dello spazio.

L’interfaccia utente è stata totalmente ridisegnata e digitalizzata per essere più intuitiva e user friendly: i nuovi schermi touch screen sostituiscono i tasti fisici garantendo un flusso di navigazione veloce ed intuitivo, a partire dalla selezione del prodotto desiderato (foto per documenti o scatti FUN con diversi temi selezionabili), fino al pagamento. Infine, la seduta reclinabile a scomparsa e l’assenza di pavimento e di entrambe le pareti laterali rendono la cabina accessibile e inclusiva.