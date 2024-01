Leggings&jeans firmati Calzedonia: effetto pelle e laminati brillanti

I nuovi leggings&jeans di Calzedonia sono versatili, comodi e seguono le ultime tendenze, conquistando i mesi più freddi con una vasta collezione ideale per creare outfit glamour in ogni momento della giornata.

Nella stagione SS24, l’effetto pelle svolge un ruolo chiave, seguendo una tendenza diventata ormai un must degli ultimi anni. I classici leggings dalla vita alta con effetto spalmato non si limitano al classico nero, ma si presentano anche in nuove tonalità di tendenza, come l’ottanio e il fango. La linea leggings introduce novità con modelli in suede e in similpelle termica entrambi dal fascino vintage, perfetti per outfit dal gusto retrò.

La collezione include anche una variegata proposta di leggings flare e miniflare, che uniscono stampe geometriche a filati glitter, garantendo praticità e glamour nel tipico stile Calzedonia.

Per la stagione SS24, la proposta di jeans è un must, offrendo una vasta gamma di modelli per soddisfare le esigenze di comfort e stile dei Calzedonia Lovers. Oltre al classico push-up jeans riproposto in grigio, crema e salvia, si aggiungono modelli super trendy come il taglio flare o palazzo, lo skinny a vita alta e i cargo. Una novità della stagione è la linea di jeans effetto shiny, con lavorazione laminata in argento o applicazioni di strass all-over, disponibili in tonalità chiare e luminose che mettono in risalto e fanno brillare le gambe di ogni donna.