Levi’s lancia la nuova campagna “Live in Levi’s”

Nel corso della sua storia, i celebri capi di abbigliamento Levi’s hanno portato i segni di una vita ricca di esperienze. Hanno assistito a nuovi capitoli, piccole rivoluzioni, reinvenzioni, movimenti e progressi. Negli ultimi dieci anni, il marchio ha lanciato le campagne Live in Levi’s per incoraggiare a muoversi con uno scopo. Sebbene non esista un unico modo di muoversi nel mondo, Levi’s sostiene che sia importante progredire costantemente.

Per la campagna Live in Levi’s 2024, Levi’s presenta un nuovo film e lancia un casting aperto, #LevisOpenCall, offrendo a ballerini e artisti provenienti da tutto il mondo, la possibilità di far parte di un nuovo film esclusivo in collaborazione con il produttore e DJ vincitore di un Grammy, Kaytranada.

Nell’ambito della campagna, Levi’s offre l’opportunità di partecipare al casting globale #LevisOpenCall per chiunque desideri ballare all’interno del film esclusivo per la traccia inedita di Kaytranada anticipata nel film della campagna. Un invito a tutti i ballerini di varie provenienze ed esperienze sotto l’#LevisOpenCall e per chiunque ami muoversi. Questo progetto accoglie persone da ogni angolo del globo, abbracciando qualsiasi community e celebra il potere che di chi si mette in gioco.