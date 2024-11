“Life is strange: Double Exposure” arriverà sul Nintendo eshop il 19 novembre

SQUARE ENIX ha annunciato con entusiasmo l’uscita della versione digitale di LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE per Nintendo Switch, prevista per il 19 novembre 2024. La versione fisica, invece, verrà rilasciata il 28 gennaio 2025. Il gioco è già disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

In LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE ci metteremo nei panni di Max Caulfield, una fotografa che si troverà a dover affrontare una difficile situazione. “Dopo aver trovato Safi, la sua nuova migliore amica, morta tra la neve, Max prova a riavvolgere il tempo, un potere che non usa da anni. Al suo posto, apre un portale per una sequenza temporale parallela in cui Safi è ancora viva, seppur in pericolo!”

Il gioco promette un’esperienza coinvolgente in cui il protagonista dovrà viaggiare tra due realtà diverse per evitare un tragico omicidio che minaccia entrambe. “Solo Max può visitare le due sequenze temporali per risolvere ed evitare lo stesso omicidio”, si legge nella descrizione del gameplay.

Per quanto riguarda le modalità di acquisto, è già possibile pre-ordinare la versione fisica di LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE, che includerà una Steelbook bonus presso alcuni rivenditori selezionati. La versione fisica conterrà il gioco completo su scheda da 16 GB. Coloro che preferiscono la versione digitale potranno effettuare l’acquisto direttamente sullo store Nintendo a partire dal 19 novembre.

LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE per Nintendo Switch è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Engine Software e i developer originali, Deck Nine Games. Il gioco si unisce alla lista di titoli di successo della saga Life is Strange, offrendo ai fan un’avventura avvincente e ricca di emozioni.

Con LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE, i giocatori potranno immergersi in un’avvincente intreccio di storie, misteri e intrighi, guidando Max Caulfield attraverso un viaggio emozionante alla ricerca della verità.