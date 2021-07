Logo Level 1: la nuova collezione di abbigliamento streetwear di MV Agusta

MV Agusta annuncia il lancio della sua nuova collezione di abbigliamento streetwear, Logo Level 1, attraverso una serie di release successive programmate in diversi momenti dell’anno. Ispirata all’iconografia del logo MV Agusta, e diffusa attraverso “drop” a serie limitata, questa collezione segna la volontà del marchio di rivolgersi alle nuove generazioni, allargando la sua audience anche ad un pubblico di non-motociclisti disinvolto ma esigente e attento ai trend del momento. La collezione Logo Level 1 è caratterizzata da un linguaggio specifico, fatto di contenuti, valori e connessioni.

Per la presentazione della prima capsule collection, che esplora il tema del claim “Motorcycle Art” come sintesi ideale dei valori del marchio, MV Agusta si è avvalsa della collaborazione di KALEIDOSCOPE. Ne è nata “Metafisica Veloce”, un’improvvisazione intorno alle iniziali del marchio che celebra la continua e reciproca contaminazione tra innovazione e tradizione alla ricerca della velocità.

Le fotografie di Jim Nedd catturano scene enigmatiche nello scenario misterioso e magnetico della città di Tresigallo, nota anche come “la città metafisica” per l’architettura in puro stile razionalista dei suoi edifici, perfettamente conservati e che sembrano usciti direttamente da un quadro di De Chirico.

In questi silenziosi tableaux vivants, la Superveloce, la più iconica tra le nuove moto della Schiranna e capolavoro di design, trova l’immobilità, mentre i capi della collezione disegnata da Francesca Izzi svelano la visione dell’azienda, nuova e contemporanea, e i nuovi orientamenti dell’immagine del marchio.

Il giubbotto trapuntato è sicuramente il capo più rappresentativo della collezione. Ne riassume perfettamente l’essenza: un progetto internazionale, senza stagione, né genere. La visione del marchio è di avere diversi progetti per diverse individualità, ma anche per la stessa individualità in momenti e occasioni diverse.

La collezione comprende t-shirt in jersey e felpe, ma anche giacche a vento oversize, pantaloni chino con una concezione outdoor in tessuto tecnico Lamintess, una borsa dello stesso materiale e il giubbotto trapuntato con il logo classico del marchio, ricamato. La vestibilità è easy, i materiali sono della massima qualità e la realizzazione interamente italiana.

I capi saranno disponibili sul webstore ufficiale del sito MV e nei migliori street-fashion store nel mondo.