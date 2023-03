Manila Grace presenta la collezione di borse SS23

La borsa è uno degli accessori più importanti per ogni donna. Non solo perché permette di portare con sé tutto l’essenziale, ma anche perché rappresenta un elemento di stile e personalità. Manila Grace, il brand italiano noto per la sua moda femminile di alta qualità e dal design innovativo, ha creato una collezione di borse per la primavera-estate 2023 che soddisfa le esigenze di ogni donna, dalla più creativa alla più pragmatica.

La collezione di borse Manila Grace è caratterizzata dalla varietà di modelli, forme e colori, che si adattano alle esigenze di ogni donna. Ogni borsa è un’opera d’arte unica, realizzata con cura artigianale e attenzione ai dettagli. Ogni pezzo è intriso di contaminazioni e sovrapposizioni, di colore e forme spesso destrutturate, di tocchi glamour che rendono unico il total look proposto da Manila Grace.

Tra i modelli di punta della collezione, c’è la Jasmine Frange Tote, disponibile nella versione medium e small, una borsa ideale per le donne ipercreative che amano dimostrare un tocco artsy nei loro look. La borsa è capiente, maneggevole e dotata di tracolla, perfetta per essere portata a mano o crossbody. Disponibile in toni di colore più tenui e formali come il nero, il bianco e il rosa cipria, ma anche in un più deciso fucsia, questa borsa rappresenta al meglio la variegata personalità di ogni donna.

Per le donne impegnate in ambito lavorativo, ma che non rinunciano a un tocco di stile nella vita quotidiana, Manila Grace ha creato il modello Tulip. Spaziosa e capiente, è perfetta per le business woman che portano con sé libri, riviste e tutto il necessario per la giornata lavorativa. Disponibile in diverse versioni, tra cui la Hobo per il giorno, la Tote e la Bucket petite per un’uscita serale, il modello Tulip è caratterizzato dai toni del bianco, nero e lilla, ma anche del giallo e dell’azzurro pastello e del gold.

La Bluebell, invece, è la borsa ideale per la moderna globe trotter, sempre in viaggio per piacere o per lavoro. Realizzata in rafia intrecciata, questa borsa ricorda una beach bag ed è caratterizzata dai distintivi manici in resina effetto ambra. Disponibile nelle versioni Shopping medium e petite e nella Bucket petite, la Bluebell è caratterizzata da profili in pelle sui toni del cipria, rosa e azzurro tenue.

Infine, per le donne più glamour e alla moda, Manila Grace ha creato la Mirama, la nuova micro bag disponibile nei toni decisi e pop del ciliegia, giallo e celeste. Questa borsa è pratica e maneggevole, perfetta per le ragazze della new gen che amano un tocco di colore nei loro look.