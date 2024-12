MasterChef Italia: tutto pronto per la nuova stagione

Le amate cucine di MasterChef Italia riaprono i battenti giovedì 12 dicembre, pronte ad accogliere una nuova edizione del celebre cooking show. Decine di aspiranti chef, cuochi amatoriali di ogni età, provenienza e cultura, si metteranno alla prova con l’obiettivo di conquistare il titolo di nuovo MasterChef Italiano.

La nuova stagione, prodotta da Endemol Shine Italy e in esclusiva su Sky e NOW, vede il ritorno dell’irresistibile trio di giudici: gli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Affiatati e severi, ma anche empatici e divertenti, i tre saranno i protagonisti di una stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena e insidie, sotto il mantra: “Tutto può succedere”.

Quest’anno, il cammino verso la Masterclass sarà ancora più impegnativo. I giudici promettono di ribaltare regole e schemi, mettendo alla prova la creatività, il rigore e la capacità di adattamento dei concorrenti. Già nei primi episodi, durante i Live Cooking, gli aspiranti chef dovranno dimostrare tutto il loro talento in pochissimi minuti, creando un piatto manifesto della loro idea di cucina. Una novità interessante è la possibilità di fare “all-in”: con 10 minuti a disposizione, ma obbligati a convincere tutti e tre i giudici per ottenere il grembiule bianco.

Per chi non convincerà completamente, ci sarà un’ulteriore chance: il Blind Test, una prova inedita in cui i giudici valuteranno i piatti senza conoscere l’autore, basandosi esclusivamente sul gusto.

Riconfermate le prove storiche come la Mystery Box, gli Invention Test, i Pressure Test e gli Skill Test, ma con variazioni inaspettate che potrebbero ribaltare i giochi. Tra le novità di questa edizione, spiccano le Red Mystery Box, che metteranno in luce non solo i migliori ma anche i peggiori piatti, con conseguenze immediate per gli aspiranti chef. A rendere tutto ancora più emozionante sarà la presenza di ospiti italiani e internazionali e di location straordinarie per le prove in esterna.

In questa stagione, una serata speciale sarà dedicata a Gualtiero Marchesi, considerato il padre fondatore della nuova cucina italiana. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli celebreranno il grande maestro, un momento di profonda ispirazione per i concorrenti e per il pubblico.

Gli aspiranti chef vivranno esperienze uniche nelle prove in esterna: dai casoni maranesi della laguna di Marano Veneziano, simbolo della tradizione friulana, al prestigioso Mart di Rovereto, fino alla cucina stellata del Quattro Passi di Nerano. Una prova in particolare sarà una sorpresa totale: si svolgerà in un luogo da sogno, completamente inaspettato, incarnando alla perfezione lo spirito del “Tutto può succedere”.

In palio per il vincitore ci sono 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette con Baldini+Castoldi e un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Non resta che prepararsi a seguire questa nuova edizione di MasterChef Italia, un mix di emozioni, talento e imprevedibilità. L’appuntamento è per il 12 dicembre, alle 21.15, su Sky Uno e NOW. Chi sarà il prossimo MasterChef Italiano?