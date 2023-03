Mazda entra a far parte della “Research Association”

Mazda è entrata a far parte della Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels, una associazione che si dedica alla ricerca tecnologica sull’utilizzo della biomassa e la produzione efficiente di bioetanolo per automobili con l’obiettivo di realizzare una società a zero emissioni. La Research Association è stata fondata il 1° luglio 2022 e conta già sei importanti aziende partecipanti: ENEOS Corporation, Suzuki Motor Corporation, Subaru Corporation, Daihatsu Motor Co. Ltd., Toyota Motor Corporation e Toyota Tsusho Corporation.

L’entrata di Mazda porta a sette il numero totale delle aziende partecipanti all’associazione, che ha come obiettivo principale quello di sviluppare tecnologie sostenibili per la produzione di biocarburanti per ridurre le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. In questo senso, la ricerca sul miglioramento della tecnologia di produzione del carburante a bioetanolo e sull’utilizzo della CO2 generata durante tale processo, coincide con l’idea promossa da Mazda di fornire più opzioni con la sua strategia multi-solution per raggiungere la neutralità al carbonio.

Inoltre, Mazda è già membro della eFuel Alliance in Europa dal 2021, un’organizzazione che riunisce parti interessate che sostengono l’obiettivo di stabilire e promuovere gli e-fuel e l’idrogeno a emissioni zero come contributo credibile e reale alla riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti. Secondo Mazda, la riduzione effettiva delle emissioni di CO2 dovrebbe essere raggiunta attraverso l’adozione di veicoli completamente elettrici per sostituire i veicoli con motore a combustione e sostituendo progressivamente i combustibili fossili con combustibili a emissioni zero sia nei motori a combustione interna esistenti sia in quelli elettrificati.

Inoltre, il 25 ottobre 2022 la Research Association ha concluso con Okuma Town, nella prefettura di Fukushima, un accordo di base per la creazione di nuove strutture commerciali e ha avviato iniziative volte a risolvere tempestivamente e in modo appropriato le sfide affrontate dalla comunità. Questo dimostra l’impegno dell’associazione nel promuovere lo sviluppo sostenibile della società e la sua capacità di contribuire alla risoluzione delle problematiche sociali attraverso la tecnologia.