Mazda Italia dà il via al Roadshow della nuova CX-60

Dopo il debutto al MIMO 2022, la nuova Mazda CX-60 si prepara a essere la protagonista di un tour estivo nei saloni ufficiali Mazda delle principali città italiane: un’occasione unica per conoscere da vicino l’ultima ammiraglia della Casa giapponese, prima del suo lancio ufficiale a settembre.

Si parte il 20 giugno da Saronno fino ad arrivare a Palermo il 3 agosto, ultima tappa del tour, toccando ben 61 città italiane. I saloni delle concessionarie saranno dedicati per un’esclusiva presentazione a porte chiuse della nuova CX-60: un evento speciale durante il quale il personale di vendita sarà a completa disposizione dei clienti per far scoprire loro, in ogni dettaglio, tutti i segreti dell’ultimo modello di Casa Mazda “Crafted in Japan”.

Per partecipare, clienti e appassionati potranno consultare il calendario presente sul sito ufficiale di Mazda Italia. Una volta individuata la propria città, basterà contattare la concessionaria di riferimento per iscriversi all’evento e conoscere tutti i dettagli per vivere un’esperienza esclusiva all’insegna dell’eccellenza giapponese.

L’occasione sarà duplice perché, oltre a poter ammirare la Mazda CX-60 in anticipo rispetto al lancio ufficiale di settembre, chi vorrà acquistarla potrà beneficiare dell’offerta speciale “Première Choice”, disponibile fino al 31 agosto, che comprende il pacchetto di prodotto “Convenience & Sound Pack” del valore di 2.900 euro, e i primi tre tagliandi di manutenzione programmata.

Queste le tappe del roadshow CX-60:

lunedì 20 giugno 2022 / Saronno / GRUPPOVIS S.P.A.

martedì 21 giugno 2022 / Como / CLERICI AUTO S.P.A.

mercoledì 22 giugno 2022 / Villanova di Castenaso / GRAND PRIX S.R.L.

mercoledì 22 giugno 2022 / Berbenno di Valtellina / IPERAUTO S.P.A.

giovedì 23 giugno 2022 / Imola / EASY CAR S.P.A.

giovedì 23 giugno 2022 / Brescia / AUTOBASE S.R.L.

venerdì 24 giugno 2022 / Rimini / PLUS MOTOR S.R.L.

venerdì 24 giugno 2022 / Bergamo / GRUPPO REGINA S.R.L.

sabato 25 giugno 2022 / Ravenna / LINEA BLU’ S.R.L.

sabato 25 e domenica 26 giugno 2022 / Milano / OVERDRIVE S.R.L.

lunedì 27 e martedì 28 giugno 2022 / Pesaro / ARAUTO S.R.L.

lunedì 27 e martedì 28 giugno 2022 / Melegnano / AUTOPAVIA S.R.L.

giovedì 7 luglio 2022 / Roma / AUTOCOLOSSEO S.R.L.

venerdì 8 luglio 2022 / Roma / AUTOIMPORT S.P.A.

sabato 9 luglio 2022 / Viterbo / CENTROAUTOVT S.R.L.

lunedì 11 luglio 2022 / Perugia / ROMEOAUTO S.P.A.

martedì 12 luglio 2022 / Treviglio / AUTO RANGHETTI UNO S.R.L.

martedì 12 luglio 2022 / Arezzo / MOTORAUTO S.P.A.

mercoledì 13 luglio 2022 / Cava Manara / GRIGNANI S.R.L.

mercoledì 13 luglio 2022 / Monteriggioni / SUPERAUTO S.R.L.

giovedì 14 luglio 2022 / Cremona / BIANCHESSI AUTO S.R.L.

giovedì 14 luglio 2022 / Firenze / MUGNAINI AUTO S.R.L.

venerdì 15 luglio 2022 / Verona / AUTOLAGO S.R.L.

venerdì 15 luglio 2022 / Prato / NUOVA 4M S.R.L.

sabato 16 luglio 2022 / Trento / MARGONI AUTO S.P.A.

sabato 16 luglio 2022 / Massa / F.LLI ANDREAZZOLI S.R.L.

lunedì 18 luglio 2022 / Sedico / NORDAUTO S.P.A.

lunedì 18 luglio 2022 / Lucca / ALESSANDRO LUNATICI S.R.L.

martedì 19 luglio 2022 / Udine / OSSO AUTO 2 S.R.L.

martedì 19 luglio 2022 / Ospedaletto / NESTI AUTO S.R.L.

mercoledì 20 luglio 2022 / Fiume Veneto / AUTOPIU’ S.P.A.

mercoledì 20 luglio 2022 / Osimo Stazione / AUTO 82 S.R.L.

giovedì 21 luglio 2022 / Treviso / AUTOMARCA S.P.A.

giovedì 21 luglio 2022 / Macerata / SCIARRA S.P.A.

venerdì 22 luglio 2022 / Mestre / AUTO 4R S.R.L.

venerdì 22 luglio 2022 / Pineto / PROGETTO AUTO S.R.L.

sabato 23 luglio 2022 / Padova / AUTOSERENISSIMA 3.0 S.R.L.

sabato 23 luglio 2022 / Latina / BODEMA S.R.L.

lunedì 25 luglio 2022 / Altavilla Vicentina / BISSON AUTO S.P.A.

lunedì 25 luglio 2022 / Cameri / RESICAR S.P.A.

lunedì 25 luglio 2022 / Ceccano / JOLLY AUTO S.R.L.

martedì 26 luglio 2022 / Surbo / AUTOCARACCIOLO S.R.L.

martedì 26 luglio 2022 / Caresanablot / NUOVA SA.CAR S.P.A.

martedì 26 luglio 2022 / Ferrara / AUTOSALONE CAVOUR

martedì 26 luglio 2022 / Caserta / ROBINSON S.R.L.

mercoledì 27 luglio 2022 / San Mauro Torinese / MOBILITY VILLAGE S.P.A.

mercoledì 27 luglio 2022 / Potenza / AUTOSALA S.P.A.

mercoledì 27 luglio 2022 / Mantova / GRUPPO FERRARI S.R.L.

mercoledì 27 luglio 2022 / Napoli / INAUTO S.R.L.

giovedì 28 luglio 2022 / Moncalieri / AUDIELLO & VARALLO S.P.A.

giovedì 28 luglio 2022 / Rende / GIORGIO AVERSENTE S.P.A.

giovedì 28 luglio 2022 / Modena / FERRARI GIORGIO S.P.A.

giovedì 28 luglio 2022 / Castellammare di Stabia / ANGELINA PETRELLA S.R.L.

da giovedì 28 luglio a lunedì 1 agosto Cagliari / SEC AUTO

venerdì 29 luglio 2022 / Cuneo / AUTO MATTIAUDA S.R.L.

venerdì 29 luglio 2022 / Parma / GRUPPO FERRARI S.P.A.

venerdì 29 luglio 2022 / Salerno / UNICAR S.R.L.

sabato 30 luglio 2022 / Genova / GECAR S.P.A.

sabato 30 luglio 2022 / Piacenza / TAGLIAFERRI S.R.L.

lunedì 1 e martedì 2 agosto 2022 / Catania / ESSEDUE S.R.L.

mercoledì 3 agosto 2022 / Palermo / ISVAUTODUE S.R.L.