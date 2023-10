Mazda svela ICONIC SP: concept car di una sportiva compatta

La passione per la guida è insita nell’animo di ogni progettista e ingegnere Mazda, una caratteristica che si manifesta in modo evidente nel roadster più amato al mondo, la Mazda MX-5.

Durante il Japan Mobility Show, in concomitanza con l’anteprima della MX-5 2024 rinnovata, Mazda ha svelato la MAZDA ICONIC SP, una concept car innovativa che combina un motore rotativo gemellato a una piattaforma EV, la stessa tecnologia di propulsione recentemente introdotta sulla nuova Mazda MX-30 R-EV.

La MAZDA ICONIC SP rappresenta un’interpretazione compatta e sportiva dell’auto del futuro, segnando l’impegno continuo del marchio nel soddisfare la passione dei propri clienti per la guida e per le automobili.

Le eccezionali prestazioni di guida sono garantite da un basso baricentro, ottenuto grazie al posizionamento centrale del leggero e compatto motore rotativo, che conferisce alla vettura proporzioni uniche.

L’innovativo sistema EV a motore rotativo a due rotori offre un’altissima flessibilità, consentendo l’utilizzo di diversi tipi di carburanti, compreso l’idrogeno, rendendolo una caratteristica esclusiva del marchio Mazda, ideale soprattutto per le vetture sportive. Inoltre, se la batteria viene ricaricata con elettricità prodotta da fonti rinnovabili, è possibile godere di un’esperienza di guida praticamente priva di emissioni di carbonio.

Nel contesto del Japan Mobility Show, insieme alla MAZDA ICONIC SP, Mazda espone diverse versioni dell’iconica MX-5, tra cui l’ultima iterazione del modello di quarta generazione, caratterizzata da nuovi fari e luci posteriori a LED, nonché miglioramenti nell’abitacolo per un’esperienza di guida ancora più gratificante.

Inoltre, lo stand ospita una MX-5 di prima generazione, un simbolo duraturo dell’impegno decennale di Mazda per il piacere di guida, una versione in scala 2:3 della MX-5 per consentire ai bambini di vivere un’esperienza di guida simulata e persino una MX-5 che può essere guidata esclusivamente con le mani del conducente.