Mercedes-AMG sviluppa il primo SUV ad alte prestazioni “Born in Affalterbach”

Per la prima volta nei suoi 57 anni di storia, Mercedes-AMG sviluppa un SUV interamente in casa, dimostrando una notevole evoluzione nel settore dei veicoli elettrici ad alte prestazioni. Questo innovativo modello, soprannominato “Born in Affalterbach”, è costruito su una piattaforma elettrica di ultima generazione chiamata AMG.EA. Progettata specificamente per automobili elettriche ad alte prestazioni, la piattaforma AMG.EA promette di portare l’esperienza di guida AMG a un livello superiore, grazie a una combinazione unica di potenza e tecnologia. I veicoli di sviluppo basati su questa architettura faranno il loro debutto nei test drive già questo inverno.

Il segmento dei SUV ad alte prestazioni non è una novità per Mercedes-AMG. Oltre 25 anni fa, con il lancio del modello ML 55 AMG, il marchio di Affalterbach ha aperto la strada a questo settore, offrendo per la prima volta un SUV capace di coniugare sportività e prestazioni. Da quel momento, il successo è stato inarrestabile: la richiesta di fuoristrada sportivi è in continua crescita, e oggi Mercedes-AMG vanta una gamma SUV che include sei modelli: GLA, GLB, GLC, GLE, GLS e EQE SUV. Il prestigioso Mercedes-AMG G 63, con i suoi consumi energetici combinati (15,7-14,7 l/100 km) e un’emissione di CO₂ compresa tra 358 e 335 g/km, rappresenta il punto più alto della linea di fuoristrada ad alte prestazioni.

In questo progetto innovativo, Mercedes-AMG ha creato per la prima volta un SUV partendo da zero, sviluppandone l’intera architettura. Questo SUV di grandi dimensioni sarà il secondo modello costruito sulla piattaforma elettrica AMG.EA, evidenziando il passaggio di AMG verso una mobilità sostenibile ma sempre in linea con i suoi standard di performance. È inoltre il sesto veicolo completamente realizzato dagli esperti di Affalterbach, che si unisce a una prestigiosa gamma composta dai modelli GT, SL, GT di precedente generazione e SLS.

Michael Schiebe, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH, ha sottolineato quanto siano importanti i SUV per il brand, affermando: “Da molti anni i SUV sono tra i nostri modelli più popolari. Con questo SUV ‘Born in Affalterbach’, rispondiamo a questa tendenza offrendo ai nostri clienti un fuoristrada ad alte prestazioni davvero accattivante, basato sulla piattaforma AMG.EA.”

Schiebe ha inoltre spiegato la filosofia alla base della nuova architettura elettrica ad alte prestazioni di AMG, definendola “AMG First, EV Second”. Questo motto riassume l’obiettivo principale del marchio: produrre veicoli che, pur essendo elettrici, mantengano intatti i valori fondamentali di AMG in termini di emozioni e prestazioni.