Mercedes-Benz Italia presenta GOT: la prima community dedicata a Classe G

Oltre 100 possessori di Mercedes Classe G si sono dati appuntamento a Carrara per celebrare un evento unico: la nascita del GOT, G Owners Tribe, la prima community ufficiale italiana dedicata all’iconica fuoristrada della Stella. Questa vettura è molto più di un semplice mezzo di trasporto: è diventata un simbolo di adventurous luxury, un connubio tra il lifestyle esclusivo e le prestazioni off-road estreme.

La Classe G, in 45 anni di storia, si è trasformata in una delle dream cars più desiderate della gamma Mercedes. Ha sviluppato un’identità così forte da essere considerata un vero e proprio sub-brand di Mercedes-Benz, al pari di Mercedes-AMG e Mercedes-Maybach. Con la recente introduzione della prima Classe G 100% elettrica, questo modello si proietta anche verso il futuro, mantenendo salda la sua reputazione nel mondo del lusso e delle prestazioni.

L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di oltre 100 proprietari, i primi membri ufficiali del GOT, che hanno vissuto una giornata memorabile. La community non è solo un omaggio alla Classe G, ma rappresenta anche il forte senso di appartenenza che unisce i fan di questa vettura unica. Il logo della G Owners Tribe, realizzato in collaborazione con Aldo Drudi, designer di fama mondiale, si ispira alla grafica dei tasti per il bloccaggio dei differenziali, un dettaglio che rende immediatamente riconoscibile la Classe G agli appassionati.

Essere membri del GOT offre vantaggi esclusivi: eventi riservati, collaborazioni con partner d’eccellenza nel mondo dell’high performance, dal food all’alta orologeria fino alla nautica, e un servizio di concierge personalizzato. Inoltre, i soci avranno la possibilità di accedere a corsi di guida dell’AMG Driving Academy e di partecipare a eventi privati del Brand non aperti al pubblico.

La Classe G si conferma come uno dei modelli più ambiti del panorama automobilistico di lusso, con un successo in costante crescita: nel 2023, le vendite in Italia sono aumentate del 24% rispetto al 2022, con 634 unità immatricolate. Una performance che sottolinea come questo modello continui a conquistare una posizione privilegiata tra i top-end-vehicles di Mercedes.

La nascita del GOT, G Owners Tribe, segna dunque l’inizio di una nuova era per tutti gli amanti della Classe G, che da oggi avranno un punto di riferimento esclusivo per condividere la loro passione.