Mondo Virtuale e gaming: l’impegno di Cupra verso le nuove generazioni

Lo scorso aprile durante l’Exponential Impulse Event di Berlino, Cupra ha mostrato in anteprima mondiale Tavascan, SUV 100% elettrico. L’evento, svoltosi in concomitanza con il weekend di Formula E nella capitale tedesca, ha dato l’opportunità al brand di svelare anche Dark Rebel – dream car sportiva che può essere configurata dalla Cupra Tribe su METAHYPE, il metaverso in pieno stile Cupra lanciato contestualmente – e l’Exponential Experience, l’esclusiva esperienza di guida al volante di CUPRA UrbanRebel Racing Concept che unisce reale e virtuale.

A pochi mesi dall’Exponential Impulse Event, il brand continua a portare avanti il suo impulso verso il futuro anche attraverso la collaborazione con Forza Horizon introducendo, nel quinto capitolo della saga di videogiochi per Xbox, Cupra Formentor VZ5 e Tavascan per i piloti virtuali.

Il gaming è per Cupra un mondo da cui trarre ispirazione e tramite il quale poter rimanere in contatto con le nuove generazioni, per cui il brand ha da sempre un occhio di riguardo. Inoltre, anche per Cupra, proprio come per il mondo virtuale e del gaming, l’innovazione, l’emozione, la contemporaneità e il senso di community sono valori fondanti.

Questa connessione tra due mondi ha spronato Cupra Italia a proseguire con il format Cupra TALKS, declinandolo in una nuova edizione dedicata al mondo del gaming. Cupra TALKS, al suo terzo appuntamento, nasce dalla volontà del brand di creare momenti di networking e interazione tra mondi interconnessi, alla scoperta di nuove sinergie e idee innovative.