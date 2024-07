Montblanc presenta i compagni di viaggio perfetti per l’estate

Montblanc presenta una selezione speciale di accessori perfetti per viaggiare ed esplorare. Si parte dai trolley. La Maison reinterpreta la sua collezione di trolley #MY4810 con modelli di varie dimensioni in nuovi colori di stagione selezionati, ampliando così la gamma di opzioni in termini di funzionalità e stile. Nuove tonalità si ispirano alle ultime collezioni di pelletteria: ferro battuto, verde britannico e ottanio, una tonalità di blu petrolio, sono disponibili per bagagli a mano di tre dimensioni: da cabina compatto, da cabina e da cabina con tasca. Il colore ferro battuto sarà inoltre disponibile anche per il trolley medio.

Tra i protagonisti della collezione anche l’orologio Iced Sea Automatic Date – impermeabile fino a 30 bar – che abbina un quadrante con motivo a ghiacciaio nero a una cassa nei caldi toni del bronzo, introducendo così una nuova estetica nella collezione. Il nuovo segnatempo nei toni del bronzo cassa realizzata in cupralluminio, una lega speciale 1,5 volte più robusta del bronzo ed estremamente resistente alla corrosione e alla ruggine. È composta da un mix di alluminio e rame, a differenza del bronzo standard (rame e stagno) o dell’ottone (rame e zinco). Anche se il cupralluminio è più resistente del normale bronzo, nel tempo acquisisce comunque un’affascinante patina. Il compagno perfetto da indossare durante le vacanze.

Per celebrare il centenario del suo iconico strumento da scrittura ecco la Meisterstück x Olympic Heritage Collection che celebra lo spirito dei Giochi olimpici di Parigi 1924 e dei Giochi olimpici invernali di Chamonix 1924. La collaborazione è un tributo a due icone che condividono una ricca storia, un patrimonio culturale importante, un anniversario significativo e un luogo di appartenenza. Nelle figure di artigiani esperti ed eroi dello sport, Montblanc, i Giochi olimpici di Parigi 1924 e i Giochi olimpici invernali di Chamonix 1924 rappresentano ciò che spinge l’umanità a raggiungere alcuni dei suoi più alti traguardi. Risultato di un’intensa ricerca e un proficuo scambio con il Museo olimpico e il Comitato Olimpico Internazionale, la collezione mette in risalto l’arte e il design dei Giochi olimpici del passato.

Spazio anche alla tecnologia con la nuova edizione degli auricolari in-ear Montblanc MTB 03 attinge agli archivi Montblanc per presentare un colore verde britannico intenso che ricorda uno dei primi strumenti da scrittura Meisterstück. Un ottimo modo per celebrare l’eredità centenaria di questa icona della scrittura. Con dettagli di design direttamente ispirati alla Meisterstück, questi auricolari in-ear fondono eleganza senza tempo e tecnologia all’avanguardia, presentano una struttura leggera in resina e sono coronati dall’emblema Montblanc.