Montblanc: un evento londinese per il secondo capitolo di “The Library Spirit”

Montblanc presenta il secondo capitolo della campagna The Library Spirit, ispirata all’atmosfera delle librerie londinesi con uno speciale evento. In questo articolo, esploreremo i dettagli di questa campagna emozionante, che ci porta nel cuore della cultura britannica e ci incanta con la bellezza della scrittura e della pelletteria.

Le biblioteche di tutto il mondo sono luoghi di cultura e scoperta, in cui nuove idee prendono vita e l’immaginazione si accende. All’interno di queste mura piene di conoscenza, i libri sugli scaffali ci travolgono con il loro potere ispiratore, stampando parole che rimarranno impresse nella nostra mente. Ma le librerie non sono solo custodi di storie di ogni secolo, sono anche finestre aperte sull’anima di un Paese, di una cultura, di una città.

Ecco perché Montblanc ha scelto di ispirarsi a luoghi letterari straordinari nella sua campagna The Library Spirit, invitandoci ad immergerci nell’universo di parole della Maison, profondamente radicata nella cultura della scrittura. Nel secondo capitolo di questa affascinante campagna, intitolato The Library Spirit – Episode: London, Montblanc ci porta a scoprire Londra e il suo carattere britannico intramontabile, permeato da un’energia sovversiva che anima la città.

La campagna è stata immortalata dal famoso fotografo internazionale Mariano Vivanco ed è ambientata alla London Library, un’istituzione letteraria di fama mondiale. Fondata nel 1841 a St. James’ Square, la London Library vanta una collezione di oltre un milione di titoli. Tra i suoi membri fondatori troviamo personaggi illustri come Charles Dickens e Charles Darwin, insieme ad altri nomi celebri del mondo della letteratura e delle arti visive, come Virginia Woolf e Stanley Kubrick.

Nella campagna, troviamo volti noti come l’attore James Norton, la modella e cantautrice Karen Elson e il modello Arthur Gosse. A livello visivo, la storia mette a confronto l’eleganza classica di un moderno dandy con le caratteristiche più alternative di Londra, creando un’inusuale fusione di raffinatezza e anticonformismo.

Il focus principale di questa campagna è la collezione di pelletteria Soft di Montblanc. Nonostante l’amore per la tradizione, lo spirito di Londra va ben oltre i confini del consueto, infondendo un tocco di modernità all’aspetto generale. La collezione Soft si caratterizza per le sue forme versatili e la pelle estremamente morbida, reinterpretando il concetto di viaggio in chiave contemporanea con nuovi modelli pratici e funzionali, e una raffinata selezione di colori. I dettagli che si trovano in tutta la collezione seguono i codici di design della linea Meisterstück, facendo riferimento all’iconico strumento da scrittura. Gli elementi in pelle, come ad esempio il cursore della cerniera, richiamano la forma di un pennino. Inoltre, alcuni piccoli accessori di pelletteria rievocano la forma di una busta da lettere attraverso la sovrapposizione di due sezioni di pelle.

La palette dei colori propone tonalità come grigio polvere, mattone chiaro, arancione speziato, verde scozzese e ottanio, una nuance simile al blu petrolio. Naturalmente, non mancano proposte nell’inconfondibile nero Montblanc. Lo zaino e la borsa 24/7 Soft sono pensati per gli esploratori moderni sempre in movimento. Ogni accessorio aggiunge un tocco contemporaneo all’esperienza analogica, permettendo a chi lo indossa di portare sempre con sé lo spirito di curiosità delle biblioteche, sia a Londra che nel resto del mondo.

Oltre alla collezione di pelletteria, Montblanc presenta anche una speciale edizione dell’iconica stilografica Meisterstück della Maison e un nuovo orologio. Le biblioteche di Londra, culle di grandi classici nel mondo dell’arte, della letteratura e dell’architettura, sono ancora piene di storie da scoprire. La stilografica Meisterstück Around The World in 80 Days Doué Classique celebra “Il giro del mondo in 80 giorni”, un classico della letteratura d’avventura, mentre l’orologio 1858 Iced Sea, con i suoi intramontabili codici di design e un elegante quadrante grigio, si adatta perfettamente a chi apprezza i classici e cerca proposte senza tempo.