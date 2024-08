Motorola annuncia Edge 50 Neo, Edge 50, moto g55 e moto g35

Motorola ha annunciato il lancio del nuovissimo Motorola Edge 50 Neo. Questo smartphone unisce design armonioso, colori vividi e finiture premium con una struttura robusta che vanta protezione subacquea e certificazione militare. Il sistema di fotocamere di alta qualità, potenziato da moto AI, offre ai consumatori la possibilità di esplorare la propria creatività e catturare scatti mozzafiato in varie condizioni di luce. La fotocamera principale del dispositivo sfrutta la sensibilità alla luce del sensore LYTIA di Sony, abbinata all’elaborazione delle immagini di moto AI, per garantire risultati ottimali. Il motorola Edge 50 Neo sarà disponibile con una memoria di 8/256 GB al prezzo di partenza di 429 euro. Inoltre, sarà possibile acquistare, sempre da oggi, la versione con memoria da 12/512 GB in bundle con le nuove Moto Buds + al prezzo di 499 euro. Per chi desidera una versione superiore, arriva anche il modello Edge 50, disponibile esclusivamente su Amazon a partire da 599 euro.

Inoltre, Motorola presenta i nuovi Moto G35 5G e Moto G55 5G progettati sia per il lavoro che per il tempo libero. Entrambi i modelli offrono display sorprendenti, audio coinvolgente di qualità cinematografica, design accattivante e batterie a lunga durata. I sistemi di fotocamere di eccellenza permettono di catturare foto straordinarie in qualsiasi momento. Il Moto G55 5G e il Moto G35 5G sono disponibili da oggi, offrendo un’esperienza audiovisiva di altissimo livello. Il Moto G55 5G è disponibile in vendita a 499 euro, mentre il Moto G35 5G è in vendita a partire da 599 euro.

Con questi nuovi lanci, Motorola conferma il suo impegno nell’offrire dispositivi di alta qualità che soddisfano le esigenze di fotografia, intrattenimento e lavoro dei consumatori.