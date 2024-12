“MUFASA: IL RE LEONE”: è disponibile la colonna sonora ufficiale del film di Natale Disney

La magia Disney colpisce di nuovo con l’uscita della colonna sonora ufficiale del film “Mufasa: Il Re Leone”. Un’avventura emozionante che porta sul grande schermo nuove canzoni originali firmate da Lin-Manuel Miranda, insieme alle musiche incredibili del compositore Dave Metzger. Il film sarà nelle sale italiane a partire dal 19 dicembre 2024.

Lin-Manuel Miranda ha dichiarato: “I nostri personaggi affrontano un viaggio straziante. Credo che il mio compito sia quello di scrivere ‘pezzi gioiosi’ all’interno di questo film: momenti di pura felicità e di evasione, proprio come quando avete visto per la prima volta Il Re Leone e ‘Hakuna Matata’ è spuntata dal nulla e vi ha deliziato”.

Dave Metzger ha commentato: “Una delle gioie di scrivere una colonna sonora come questa è che si può scrivere un brano per ogni singolo personaggio. Ho scritto un nuovo tema per Rafiki e per un nuovo personaggio, Kiara, la nipote di Mufasa. Ho scritto un altro brano originale per Taka e poi ho sviluppato il tema di Taka nella sua trasformazione in Scar. Avere questa opportunità è un sogno che si realizza”.

In Italia, la direzione musicale della colonna sonora è di Virginia Brancucci e Marco Manca, con l’adattamento dei testi a cura di Lorena Brancucci.

Il cast vocale italiano è composto da nomi nuovi e ritorni eccellenti, come Luca Marinelli nei panni di Mufasa, Alberto Boubakar Malanchino in quelli di Taka, Elodie come Sarabi e Edoardo Stoppacciaro nel ruolo del giovane Rafiki. Un vero e proprio dream team che dà vita ai personaggi del film in modo coinvolgente e appassionante.

Nella versione italiana della colonna sonora, troviamo le seguenti tracce:

1. “Ngomso” cantato da Lebo M

2. “Milele” cantato da Karima Ammar, Eugenio Marinelli

3. “Voglio da sempre un fratello” cantato da Adriano Trio, Edoardo Veroni, Luca Marinelli & Alberto Boubakar Malanchino

4. “Addio” cantato da Dario Oppido, Alessandra Gentile, Franco Finto

5. “Ci andremo insieme” cantato da Elodie, Luca Marinelli, Alberto Boubakar Malanchino, Riccardo Suarez Puertas & Edoardo Stoppacciaro

6. “Lo so, sei tu” cantato da Elodie & Luca Marinelli

7. “Fratello tradito” cantato da Alberto Boubakar Malanchino

“Mufasa: Il Re Leone” è una storia che affascina e coinvolge, presentando la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala. Un viaggio emozionante che mescola tecniche cinematografiche live-action con immagini fotorealistiche per regalare al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile.

La colonna sonora del film non è solo un accompagnamento musicale, ma un elemento essenziale per immergersi totalmente nelle avventure di Mufasa e compagni. Non perdete l’occasione di vivere questa magia Disney sul grande schermo e lasciatevi trasportare dalle emozionanti note e canzoni che accompagnano la storia epica di “Mufasa: Il Re Leone”.