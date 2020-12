MV Agusta e Alpine: ecco la Superveloce Alpine

MV Agusta e Alpine, il leggendario marchio francese legato all’automobilismo sportivo, uniscono le forze per la produzione di una moto esclusiva in serie limitata di sole 110 unità, ispirata all’Alpine A110. La Superveloce rappresenta la scelta ideale per questo progetto poiché incarna perfettamente lo spirito della A110 di cui condivide la stessa eleganza senza tempo, offrendo inoltre emozioni uniche di guida su qualsiasi tipo di strada.

La collaborazione nasce dalla passione per meccanica e design che accomuna i fan di entrambi i marchi. MV Agusta e Alpine hanno anche in comune un passato agonistico glorioso, oltre all’aspirazione a creare emozioni uniche per i loro clienti attraverso soluzioni innovative e futuristiche, rimanendo al tempo stesso fedeli alle proprie radici.

Cuore pulsante della Superveloce Alpine, che verrà corredata da una serie di accessori dedicati, sarà l’iconico 3 cilindri in linea di MV Agusta, 147 CV a 13.000 giri per una velocità massima di oltre 240 km/h. Grafica, finiture e dettagli porteranno l’inconfondibile impronta di Alpine. Come l’iconica sportiva a quattro ruote a cui si ispira, la Superveloce Alpine offrirà performance mozzafiato, pur rimando agile e di facile guida.

Il Monaco Design Studio, la speciale divisione di MV Agusta votata alla creazione di esclusivi modelli su misura, è stata coinvolta nel progetto sin dall’inizio e ha lavorato a stretto contatto con i progettisti di Alpine. Il risultato è una moto di rara bellezza che rappresenta una perfetta sintesi della personalità dei due marchi, oltre ad esprimere anche una forte, propria identità. La livrea blu della Superveloce Alpine è identica a quella dell’attuale A110. Le “A” in rilievo sulla carenatura riprendono fedelmente quelle presenti sulle fiancate della A110, così come la selleria in Alcantara con impunture blu riprendono gli interni dell’auto e i cerchi ruota verniciati neri con lavorazione a macchina utensile evocano quelli della A110. A segnare questa storica collaborazione tra i due versanti delle Alpi, le bandiere nazionali collocate una su un lato, l’altra sull’altro del parafango anteriore.

Timur Sardarov, CEO MV Agusta Motor S.p.A., ha dichiarato: “Molti clienti Alpine sono anche fan di MV Agusta, e vice-versa. La Superveloce Alpine unirà idealmente i nostri due mondi, portando incredibili sinergie in termini di design, personalità e stile. Siamo felici di questa collaborazione tra due dei marchi più amati nella storia dei motori, e fieri di questa nuova, splendida edizione limitata che sarà sicuramente accolta con entusiasmo dagli appassionati di tutto il mondo.”

Patrick Marinoff, Managing Director di Alpine, ha aggiunto: “MV Agusta è un simbolo di eccellenza e artigianalità italiana. Nessuno sa costruire moto come fanno loro. I nostri due marchi sono mossi dalla stessa passione nel creare prodotti tecnologici che offrono emozioni uniche ai nostri clienti. La Superveloce Alpine è un esempio di design e tecnologia che non scende a compromessi in quanto a performance e piacere di guida.”

La Superveloce Alpine sarà distribuita attraverso la rete di concessionari MV Agusta, il suo prezzo di listino: 36.300€ (per il mercato italiano), incluso Racing Kit.