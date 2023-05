New Balance celebra il suo heritage con la collezione annuale Grey Day

New Balance svela la sua tanto attesa collezione per il Grey Day 2023, una celebrazione annuale dell’heritage del marchio. Ogni anno, New Balance rende omaggio ad oltre un secolo di indipendenza con il colore che rappresenta con orgoglio la sua storia ed è diventato sinonimo del brand: il grigio.

Verso la fine degli anni ’70, le scarpe bianche dei runner, difficili da mantenere pulite in contesti urbani, furono sostituite dal colore grigio, meno suscettibile allo sporco e più facile da curare. La pelle scamosciata grigia conferiva maggiore durata, si abbinava al colore dell’asfalto e si adattava perfettamente allo stile di vita dei consumatori. Dopo innumerevoli iterazioni di prodotti grigi, il legame tra il colore e New Balance diventa intramontabile e costantemente versatile.

In occasione del Grey Day, il marchio ha lanciato diversi nuovi prodotti esclusivi, tra cui la collezione “Moon Daze” che include quattro classiche silhouette New Balance: 550, 580, 9060 e Fresh Foam x More Trail v3. Questa collezione incarna l’essenza del Grey Day, offrendo una gamma di calzature che esaltano l’estetica del grigio in modo unico ed elegante.