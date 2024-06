Nishua NRX-3 Carbon: innovazione e prestazioni in un casco da corsa

La nuova generazione di NRX-3 Carbon, il casco top di gamma di Nishua, rappresenta l’apice della tecnologia e del design nel mondo dei caschi da corsa. Realizzato in fibra di carbonio, questo casco unisce leggerezza e resistenza, garantendo una protezione eccezionale contro gli urti.

Il NRX-3 Carbon si distingue per il suo design aggressivo e dinamico, pensato specificamente per le competizioni. Uno degli elementi chiave è lo spoiler posteriore, che migliora significativamente l’aerodinamica alle alte velocità, regalando al casco non solo un aspetto accattivante, ma anche una stabilità superiore durante la guida.

Questo casco non lascia nulla al caso quando si tratta di sicurezza e comfort. La visiera è dotata di un sistema di blocco che impedisce aperture accidentali ad alta velocità, mentre la chiusura con fibbia a doppia “D” offre una sicurezza aggiuntiva. La fodera comfort, rimovibile e lavabile, insieme alla ventilazione regolabile ultra efficace, assicurano che il pilota possa affrontare anche le condizioni più estreme con il massimo comfort.

Conforme alla nuova normativa ECE 22.06, il Nishua NRX-3 Carbon offre tutta la sicurezza richiesta dai più recenti standard internazionali. Nonostante le sue caratteristiche di alto livello, il casco è disponibile ad un prezzo particolarmente competitivo, rendendolo accessibile anche ai piloti più esigenti.