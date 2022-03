Nissan e-4ORCE comfort e controllo a prova di…ramen

Nissan ha diffuso un video che dimostra come la tecnologia e-4ORCE garantisca il massimo comfort a bordo di vetture equipaggiate con questo sistema. Nel video, il più avanzato sistema di trazione integrale Nissan ha trovato un’originale applicazione nel trasporto delle ciotole di ramen. Un vassoio motorizzato a quattro ruote motrici trasporta sul tavolo del ristorante, direttamente dallo chef al cliente, ciotole piene di noodles e brodo, senza versarne nemmeno una goccia. La ciotola non si sposta e il suo contenuto non ondeggia, perché il vassoio si muove senza scossoni e si ferma senza beccheggio, grazie al raffinato controllo operato da e-4ORCE. Il video è molto efficace nel far capire come questo sistema sia in grado di garantire il massimo comfort durante la guida con e-4ORCE, tecnologia disponibile sul nuovo crossover EV Nissan Ariya.

La guida stabile e fluida che caratterizza e-4ORCE deriva da un accurato sistema di controllo della potenza motrice e dell’azione dei freni sulle quattro ruote, che offre al guidatore una notevole sensazione di sicurezza e controllo. Grazie a e-4ORCE la vettura è in grado di mantenere la traiettoria in qualsiasi situazione e su qualsiasi fondo stradale, dalle strade bagnate a quelle innevate, senza dover cambiare stile di guida. Gli ingegneri hanno pensato anche al comfort dei passeggeri e i due motori elettrici, uno su ogni asse, permettono sia in accelerazione che durante la frenata rigenerativa di ridurre al minimo i movimenti di beccheggio.

Il vassoio e-4ORCE è equipaggiato con due motori elettrici a funzionamento indipendente, con una speciale messa a punto, che assicurano sul bancone del ristorante le stesse caratteristiche di accelerazione rapida e corsa fluida che Nissan Ariya con e-4ORCE quando viaggia su strada.

Frutto dell’esperienza Nissan nello sviluppo di auto sportive e veicoli fuori strada, e-4ORCE nasce dalla simbiosi fra il sistema di ripartizione della coppia ATTESA E-TS di Nissan GT-R e il sistema di trazione integrale intelligente di Nissan Patrol.