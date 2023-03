Nissan: grande successo per X-Trail e-POWER al Vertical Winter Tour 2023

Il Nissan e-POWER Vertical Winter Tour 2023 si è concluso con grande successo, portando la tecnologia all’avanguardia dell’auto elettrica in alcune delle località sciistiche più importanti d’Italia. Il tour itinerante organizzato da Radio DEEJAY ha dato l’opportunità a Nissan di far provare il nuovo X-Trail e-POWER, la prima auto della gamma Nissan equipaggiata con le tecnologie esclusive e-POWER ed e-4ORCE.

L’evento è stato molto partecipato, con circa 200.000 presenze e oltre 1.300 persone registrate presso lo stand Nissan, di cui più di 600 hanno effettuato un test drive del SUV Nissan pensato per la famiglia e l’avventura. L’edizione 2023 del tour è stata l’occasione per far conoscere il nuovo X-Trail e-POWER, il quale ha conquistato gli amanti della montagna grazie alla sua tecnologia all’avanguardia e alle prestazioni brillanti.

La tecnologia e-POWER è un brevetto Nissan che rappresenta un unicum nel panorama automobilistico. Il motore elettrico muove le ruote della vettura e il motore termico produce energia, garantendo un’autonomia di 1.000 chilometri con un pieno di benzina. In pratica, si tratta di un’auto elettrica senza spina, che si ricarica mentre si guida. Il piacere di guida è quello tipico di un’auto elettrica, con il motore termico che si accende solo quando è necessario, garantendo bassi consumi, basse emissioni e silenziosità.

La tecnologia e-4ORCE è invece la trazione integrale di Nissan, equipaggiata con due motori elettrici, uno su ogni asse, e un sofisticato sistema che regola forza motrice e azione frenante. Grazie a e-4ORCE, il nuovo X-Trail e-POWER è in grado di reagire ai cambi di aderenza in 1/10.000 di secondo, molto più rapidamente di un sistema 4WD tradizionale. Con e-4ORCE, il veicolo offre prestazioni brillanti e massimo controllo in ogni condizione, anche in caso di pioggia o neve.

Il debutto di e-POWER in Europa è avvenuto nell’estate del 2022, ed è stata molto apprezzata dai clienti. In circa 8 mesi, sono state vendute oltre 6.500 vetture equipaggiate con questo innovativo propulsore elettrificato. Attualmente, la tecnologia e-POWER è disponibile su Qashqai e X-Trail, ma in futuro potrebbe essere introdotta anche su altri modelli della gamma Nissan.