Notebook Dynabook: due nuovi modelli premium

Dynabook Europe GmbH svela due nuovi dispositivi business che vanno ad ampliare la gamma premium Portégé: Portégé X30L-J, con un peso di soli 906 g, e Portégé X40-J.

I dispositivi sono i primi a essere realizzati in un design completamente rinnovato dai colori al look and feel fino allo chassis e alle cerniere, e presentano una cornice sottile su 3 lati per massimizzare l’area dello schermo e ridurre al minimo l’ingombro. Entrambi i modelli offrono diverse opzioni di schermo, tra cui il FHD InCell touch e un filtro privacy. Inoltre, il modello X30L-J è dotato di uno schermo opaco Sharp IGZO FHD da 13,3″ con luminosità 470NIT a basso consumo energetico. I due dispositivi presentano una robusta cerniera che permette un’apertura a 180 gradi per una facile condivisione. Una tastiera retroilluminata senza bordi e un TouchPad di precisione “effetto-vetro” o un SecurePad opzionale con lettore di impronte digitali garantiscono all’utente un’esperienza d’uso ergonomica.

Montano i più recenti processori Intel Core™ quad-core 10nm di undicesima generazione. Le varianti CPU di potenza superiore da 28 Watt dei nuovi processori i3, i5 e i7 sono state sapientemente integrate in questa coppia di dispositivi dal design sottile per offrire le massime performance agli utenti mobile. L’X30L-J e l’X40-J sono dotati di una memoria DDR4 a doppio canale a 3200MHz fino a 32 GB e una memoria SSD PCIe ultraveloce (fino a 1 TB) per supportare l’utente durante la giornata lavorativa. Inoltre, entrambi i dispositivi sono disponibili con la nuova grafica Intel Iris Xe per raggiungere livelli di prestazioni tradizionalmente associati alla grafica discreta.

Ottima la durata della batteria. il Portégé X30L-J garantisce una durata della batteria fino a un massimo di 15 ore, mentre il Portégé X40-J fino a 14 ore. Inoltre, la sua funzione di ricarica rapida consente di caricare il 40% della batteria in soli 30 minuti fornendo, nel tempo di una pausa caffè, un’autonomia sufficiente a coprire quasi una giornata lavorativa completa.

Dal punto di vista della connettività, sono dotati di due nuovissime porte USB-C Thunderbolt 4, permettono contemporaneamente di ricaricare, trasferire e connettere. Ulteriore connettività è fornita da una porta HDMI full-size, una porta USB 3.1 Type-A e un jack audio da 3.5 mm, mentre uno slot per schede micro SD soddisfa le esigenze di archiviazione portatile. Inoltre, l’X30L-J integra uno slot ethernet RJ45. Dal punto di vista wireless, i dispositivi sono equipaggiati col più recente Intel 802.11ax (WiFi 6) con modulo BT 5.1.

A partire dal 2021, l’X30L-J offrirà anche un LTE opzionale.

Il Portégé X30L-J e l’X40-J saranno disponibili a partire da novembre.