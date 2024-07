NS-2 di NOS: il casco perfetto per Urban Riders e Long Touring

NOS ha presentato il suo nuovo casco, l’NS-2, progettato per soddisfare le esigenze degli Urban Riders e degli appassionati di Long Touring.

La forma della calotta, la visiera e il sistema di ventilazione del NS-2 sono stati sviluppati per ridurre la resistenza del casco a velocità di crociera, diminuendo lo stress sul collo del pilota anche dopo ore di utilizzo. Questo casco offre un’esperienza di guida confortevole grazie alla sua capacità di mantenere sempre una temperatura fresca all’interno.

Inoltre, gli interni antiodore cuciti a mano, completamente personalizzabili, garantiscono un comfort superiore. Il livello di protezione è ulteriormente migliorato grazie alla calotta interna in EPS a più densità, assicurando una sicurezza ottimale per chiunque indossi l’ NS-2.

Con il nuovo NS-2, NOS offre una combinazione perfetta di comfort, sicurezza e prestazioni per chi ama esplorare senza limiti. Questo casco rappresenta una scelta eccellente per gli Urban Riders e per chi intraprende lunghi viaggi, assicurando una guida piacevole e protetta in ogni momento.