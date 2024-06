Nuova BMW M5: ora anche ibrida

La BMW M5 inizia un nuovo capitolo della sua storia. Dopo quarant’anni di successi, la mitica berlina sportiva inaugura la settima generazione. Per la prima volta, l’ammiraglia di BMW M GmbH si dota di un sistema di propulsione elettrificato.

La nuova BMW M5 sfoggia una potenza impressionante e un forte impatto emotivo, sostenuti da una rivisitazione del design che contraddistingue le auto ad alte prestazioni della serie M. Elementi distintivi come le marcate estensioni dei passaruota, le profilate minigonne laterali, il design scultoreo del paraurti anteriore e i dettagli unici che circondano il montante C, incluso il logo “M5” inciso, conferiscono alla vettura un look sportivo che la distingue nettamente dalla berlina Serie 5 di BMW. Al contempo, l’ampio uso di superfici verniciate nello stesso colore della carrozzeria ne esalta l’aspetto sobrio, con tocchi di eleganza che rimandano alle sue eccezionali capacità dinamiche.

Il sistema di propulsione M HYBRID della nuova BMW M5 porta con sé un motore V8 da 4,4 litri con il classico carattere ad alta velocità, associato ad un motore elettrico, le cui caratteristiche prestazionali sono state messe a punto specificamente per la BMW M5 e che è integrato nel cambio M Steptronic a otto rapporti. Il motore a combustione beneficia della tecnologia all’avanguardia M TwinPower Turbo, di un collettore di scarico a bancate incrociate e di una separazione dell’olio ottimizzata. Sviluppa una potenza massima di 430 kW/585 CV e una coppia massima di 750 Nm. La potenza massima del motore elettrico è di 145 kW/197 CV.

In modalità completamente elettrica, la nuova BMW M5 può raggiungere una velocità di 140 km/h (87 mph). La batteria ad alto voltaggio situata nel pianale dell’auto dispone di 18,6 kWh di energia utilizzabile, consentendo un’autonomia elettrica di 67-69 chilometri (42-43 miglia) nel ciclo WLTP, ineguagliata da qualsiasi rivale. L’unità di ricarica combinata della nuova BMW M5 consente una ricarica in corrente alternata fino a 7,4 kW.

La potenza generata dal motore a combustione e dal motore elettrico viene convogliata sulla strada attraverso il sistema di trazione integrale M xDrive, la cui configurazione posteriore è particolarmente pronunciata nella modalità 4WD Sport. Tuttavia, il conducente può anche selezionare la modalità 2WD.

All’interno, l’abitacolo sportivo progressivo della nuova BMW M5 propone un volante in pelle M a fondo piatto di nuova concezione con pulsanti M illuminati, sedili multifunzione M con un’ampia gamma di regolazioni elettriche e il BMW Curved Display che, come l’Head-Up Display BMW di serie, include contenuti specifici M. Il BMW Live Cockpit Professional di serie offre anche il sistema di navigazione BMW Maps e la funzione Augmented View sul display di controllo.

Una versione aggiornata di BMW iDrive è di serie nella nuova BMW M5. Si basa sul sistema operativo BMW 8.5 ed è stato progettato per essere utilizzato tramite comandi tattili e voce naturale. La tecnologia digitale copre ora anche i comandi delle funzioni di climatizzazione. La selezione della temperatura, l’intensità del flusso d’aria, il riscaldamento dei sedili e, se specificato, il riscaldamento del volante possono ora essere controllati con il tatto attraverso una voce di menu nella sezione inferiore del display di controllo o con un comando vocale.

Fanno la loro parte nell’esclusivo ambiente interno anche i rivestimenti in pelle Merino di serie, la BMW Interaction Bar, il climatizzatore a quattro zone, i sedili anteriori riscaldati, l’illuminazione d’ambiente con luci interne specifiche M, compresa la Welcome Animation, e il tetto apribile panoramico in vetro. La dotazione di serie della nuova BMW M5 comprende anche l’impianto audio surround Bowers & Wilkins, la vaschetta di ricarica wireless, il Comfort Access, il sistema di allarme, l’azionamento automatico del portellone posteriore e il cavo di ricarica Professional.