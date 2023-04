Nuova Mercedes Classe A: la prima espressione dell’Entry Luxury della Stella

E’ la prima espressione del nuovo concetto di Entry Luxury della Stella. La nuova Classe A porta una ventata di novità nel segmento delle compatte forte di un estetica sportiva e atletica e di tanti contenuti all’avanguardia. Esteticamente il suo carattere viene fuori gia dal frontale con il cofano inclinato in avanti con i suoi due rigonfiamenti e il ripido “shark nose”, dalla griglia del radiatore ridisegnata con motivo a stella e dai fari piatti, disponibili come optional in una variante a LED.

L’esclusività si riflette anche nell’abitacolo dove il punto di forza assoluto è rappresentato dal doppio schermo indipendente di serie, con un display da 7 pollici e uno più grande da 10,25 pollici al centro del cockpit. Come opzione, Mercedes offre anche due display da 10,25 pollici con un look wide-screen. Le tre bocchette d’aria rotonde a forma di turbina, tipiche di Mercedes-Benz, sono un omaggio al mondo dell’aviazione. Il volante rivisto dell’attuale generazione, in pelle nappa di serie, è compatto e si abbina al carattere high-tech della console centrale ridisegnata.

Alto livello di personalizzazione degli interni: anche nella versione d’ingresso della nuova Classe A, Mercedes-Benz offre un sedile comfort di alta qualità il cui nuovo rivestimento ARTICO a rilievo tridimensionale sottolinea ulteriormente la sportività del veicolo. Il livello di allestimento Progressive offre tre diversi colori per gli interni: il nero, il beige dall’aspetto esclusivo e il nuovo grigio salvia, di tendenza. Un nuovo elemento di finitura in fibra di carbonio scura impreziosisce ulteriormente il quadro strumenti e le portiere di questi modelli. La AMG Line è progettata per le prestazioni e presenta finiture in alluminio spazzolato brillante e impunture rosse a contrasto nei sedili ARTICO/MICROCUT.

Sia l’hardware che il software hanno fatto un grande passo avanti: l’ultima generazione di MBUX è intuitiva da usare e in grado di apprendere. Il display del conducente e quello centrale creano un’esperienza olistica ed estetica e possono essere personalizzati a piacere con l’aiuto di stili di visualizzazione di nuova concezione (Classic con tutte le informazioni rilevanti per il conducente, Sporty con il contagiri dinamico, Discreet con contenuti ridotti), tre modalità (Navigazione, Assistenza, Servizio) e sette mondi colore. Il display centrale offre tutte le funzioni precedenti, come navigazione, media, telefono, veicolo, ecc. e può essere utilizzato direttamente e comodamente come touchscreen: il touchpad precedentemente collocato nella console centrale appartiene ormai al passato.

La telematica è stato rivista e si distingue per il nuovo design e le migliori prestazioni. Un’altra novità è l’integrazione di un sensore di impronte digitali per l’identificazione e l’autorizzazione del conducente. Naturalmente, la connettività con gli smartphone tramite Apple Carplay o Android Auto Wireless è scontata, mentre per un’ulteriore connettività è stata aggiunta una porta USB-C e la potenza di ricarica USB è stata nuovamente aumentata.

Aggiornamento anche per quanto riguarda i motori. La gamma di motori è stata interamente elettrificata e comprende unità a quattro cilindri con cambio automatico DCT a 7 o 8 rapporti di serie. Come mild hybrid, sono dotati di un sistema elettrico ausiliario di bordo a 48 volt che supporta con 10 kW di potenza in più l’avvio. Il nuovo motorino di avviamento a cinghia (RSG) migliora sensibilmente il comfort e l’esperienza dei clienti della nuova Classe A. Durante le procedure di avviamento, ad esempio, l’RSG garantisce una partenza con minori vibrazioni rispetto a un avviatore convenzionale. Inoltre, consente di “navigare” con il motore a combustione spento durante la navigazione a velocità costante.

La gamma della nuova Mercedes Classe A si articola su 7 allestimenti, il suo prezzo di partenza è di 35.986 euro per la A 180 Automatic.