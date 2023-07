NUOVA PEUGEOT E-308 è ordinabile in Italia

A pochi mesi dal debutto della versione di lancio First Edition, PEUGEOT svela i listini dei nuovi modelli E-308 ALLURE ed E-308 GT, entrambi totalmente elettrici, destinati al mercato italiano. Con una potenza di 156 CV e una batteria da 54 kWh, questi nuovi allestimenti promettono un’eccezionale autonomia, raggiungendo fino a 410 km secondo il ciclo di omologazione WLTP, che sale quasi a 530 km nelle zone urbane.

La casa automobilistica francese punta a valorizzare al massimo le caratteristiche tecnologiche di questi veicoli, che andranno ad affiancare le versioni a benzina, diesel e ibride plug-in già presenti in gamma.

Il modello E-308 ALLURE offre un ricco equipaggiamento di serie, dimostrandosi un’opzione appetibile per gli automobilisti alla ricerca di un’auto elettrica completa e performante. Tra le principali caratteristiche, spiccano la navigazione connessa 3D con Wireless Mirror Screen per Apple Carplay ™ e Android Auto ™, fari FULL LED, PEUGEOT i-Toggles, servizio Speedcam gratuito per 3 anni, PEUGEOT i-Connect Advanced, cerchi in lega da 18” dal design specifico, vetri posteriori oscurati, cruise control adattivo, Active Safety Brake, Distance Alert, Active Lane Departure Warning, Driver Attention Alert e il Traffic Sign Recognition. A completare il pacchetto, ci sono anche sedili e volante riscaldabili. Per quanto riguarda la ricarica, l’auto è dotata di serie di un caricatore di bordo trifase da 11 kW e di un cavo di ricarica Modo 3 Trifase da 22 kW.

Passando all’allestimento GT, PEUGEOT alza ulteriormente l’asticella con una gamma di caratteristiche premium. I proiettori Full LED Matrix e i fari posteriori a LED “ad artiglio” con accensione sequenziale migliorano la visibilità e donano un look sofisticato. Il Rear Traffic Detection Pack include la sorveglianza dell’angolo cieco a lunga portata e l’allerta presenza traffico posteriore, aumentando la sicurezza e la tranquillità durante la guida. Esternamente, il badge PEUGEOT sul passaruota anteriore e il rivestimento cielo nero mistral conferiscono all’auto un aspetto distintivo e moderno. Gli interni in TEP/Alcantara con cuciture Adamite e la pedaliera e soglie porte in alluminio elevano l’esperienza di guida a nuovi livelli di comfort ed eleganza. La tecnologia Smart Multidrive consente una personalizzazione dell’illuminazione interna dell’abitacolo tramite luci LED, mentre il Keyless Access & Start offre un accesso e un avviamento senza chiave, garantendo praticità e sicurezza. Altre caratteristiche di spicco dell’allestimento GT includono il Driver Sport Pack, il PEUGEOT i-Cockpit® 3D e il retrovisore interno elettrocromatico frameless.

Dal punto di vista dei prezzi, la Nuova PEUGEOT E-308 parte da 41.740 euro, offrendo un allestimento ALLURE completo e tecnologicamente avanzato. Per chi desidera il massimo del lusso e delle prestazioni, l’allestimento GT è disponibile a 42.840 euro.