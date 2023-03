Oppo: le proposte hi-tech per la Festa del papà

La Festa del Papà sta per arrivare e come ogni anno, trovare il regalo perfetto per il proprio papà può risultare un compito difficile. OPPO, tra le aziende leader nel settore degli smart device, propone un ventaglio di soluzioni.

Il brand offre dei bundle esclusivi con tutto ciò di cui si può avere bisogno: dallo smartphone, ai dispositivi audio e wearable fino al tablet OPPO Pad Air.

Se il vostro papà ama la praticità e la funzionalità, ma è alla ricerca di tecnologia e innovazione, il nuovo OPPO Find N2 Flip è disponibile in bundle con gli OPPO Enco X a soli 1199,99€. Lo smartphone flip top di gamma, comodo, leggero e pocket-friendly, rende qualsiasi attività più semplice e immediata grazie all’ampio schermo esterno interattivo che permette di utilizzarlo anche da chiuso. Inoltre, grazie ai dispositivi audio OPPO Enco X, è possibile chiamare senza essere disturbati dall’ambiente circostante grazie alla cancellazione del rumore.

Per i papà più dinamici, OPPO Watch Free è lo smartwatch perfetto. Con più di 100 modalità di allenamento, è utile anche per monitorare il battito cardiaco e le calorie bruciate durante l’attività sportiva. In abbinata agli OPPO Enco X, è perfetto per rendere l’allenamento più leggero, ascoltando la propria musica preferita con elevate performance audio.

Infine, se il vostro papà è sempre in movimento e ha poco tempo a disposizione, l’abbinata OPPO Pad Air e OPPO Band 2 è la scelta ideale. OPPO Pad Air è il tablet comodo e leggero che diventa il sostituto ideale del proprio PC quando si è in viaggio. Mentre, OPPO Band 2 è un vero e proprio personal trainer a portata di polso, che rende possibile allenarsi in qualsiasi momento grazie a un monitoraggio a 360° dei parametri vitali più importanti e di più di 100 attività sportive. L’abbinata è disponibile per OPPO Pad Air nelle sue versioni da 64/128GB con OPPO Band 2 a un prezzo di rispettivamente 289,99€ e 329,99€.