Motorola: arriva in Italia il nuovo moto g75

In un’epoca in cui gli smartphone sono diventati indispensabili strumenti di vita, è fondamentale che siano in grado di resistere alle sfide quotidiane e fornire esperienze di alta qualità. Il nuovo moto g75 5G risponde perfettamente a questa esigenza, offrendo una combinazione di resistenza, design elegante e prestazioni superiori, soprattutto nelle condizioni più difficili.

Il moto g75 5G è stato progettato per affrontare qualsiasi imprevisto. Certificato secondo gli standard militari (MIL-STD-810H), è in grado di resistere a cadute fino a 1,2 metri, a condizioni meteorologiche e di temperatura estreme e a variazioni di pressione. Perfetto per accompagnarti in qualsiasi avventura, il dispositivo è dotato di vetro Corning® Gorilla® Glass 5, che offre una protezione superiore contro i danni, mentre la certificazione IP68 lo rende resistente all’acqua e alla polvere. Grazie alla tecnologia Water Touch, puoi accedere al tuo smartphone anche subito dopo una nuotata o in mezzo a un temporale, garantendo funzionalità continua in ogni situazione.

Il moto g75 5G non è solo robusto, ma anche raffinato. Disponibile in materiali premium vegani colorati e opachi, offre un look sofisticato che si adatta a ogni stile. Nonostante la sua resistenza, il design del dispositivo non sacrifica l’estetica, rendendolo un accessorio perfetto sia per il lavoro che per il tempo libero.

Gli appassionati di fotografia troveranno nel moto g75 5G un compagno ideale. Il sistema di fotocamere da 50MP, con stabilizzazione ottica e tecnologia Quad Pixel, garantisce scatti nitidi e luminosi in qualsiasi condizione, anche in presenza di scarsa luminosità, grazie al sensore Sony-LYTIA™ 600. Il sensore Flicker aggiunge un tocco di precisione, eliminando l’effetto sfarfallio causato dalle luci artificiali. E non è tutto: il dispositivo consente di girare video in 4K con qualsiasi obiettivo, per filmati dal tocco professionale.

Sotto la scocca, il moto g75 5G nasconde un cuore potente: la Piattaforma Mobile Snapdragon® 6 Gen 3, che combina intelligenza artificiale e connettività 5G per migliorare la tua esperienza d’uso quotidiana. Che si tratti di multitasking, streaming o fotografia, questo smartphone non conosce ostacoli. Con fino a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, hai tutto lo spazio e la potenza di cui hai bisogno per conservare file, app e documenti senza preoccupazioni.

Il moto g75 5G è dotato di speaker stereo che supportano il suono multidimensionale Dolby Atmos® e audio Hi-Res, per un’esperienza sonora coinvolgente e di alta qualità. Il display Full HD+ da 6.78 pollici, arricchito dalla tecnologia Display Colour Boost, valorizza i colori e garantisce una visibilità eccellente in qualsiasi condizione di luce.

Il nuovo moto g75 5G sarà disponibile in Italia a partire dalla seconda metà di novembre, con un prezzo di partenza di 299,00€. Una proposta che combina resistenza, prestazioni e un design raffinato, rendendolo un’opzione ideale per chi cerca uno smartphone affidabile e duraturo.