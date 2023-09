Original Marines firma la Capsule “Jurassic Park”

Original Marines ha fatto un salto nel passato preistorico per portare alla luce un’eccezionale capsule dedicata all’iconico mondo dei dinosauri di Jurassic Park. Questa collezione rivela un DNA sportivo e dinamico, pronto a conquistare i cuori dei ragazzi dai 3 ai 14 anni. Preparati a un’avventura straordinaria nel mondo dei dinosauri, dove il comfort e lo stile si fondono in un mix di capi straordinariamente creativi.

L’eccezionale mondo di Jurassic Park prende vita con proposte impattanti che catturano l’immaginazione di ogni giovane esploratore. I capi sono arricchiti da dettagli curati, patch ispirate ai dinosauri, ricami in punto spugna e grafiche ad effetto. Original Marines ha lavorato con maestria per portare in vita questo mondo preistorico, creando abiti che sembrano direttamente usciti dalla giungla di Isla Nublar.

Ogni outfit di questa collezione è grintoso e originale, ma soprattutto, è stato realizzato pensando al comfort dei piccoli esploratori. Tessuti morbidi e confortevoli sono stati scelti per permettere ai ragazzi di muoversi liberamente mentre si immergono nell’avventura. Dalle felpe con cappuccio e tasche sul davanti, perfette per nascondere i segreti del parco dei dinosauri, ai pantaloni con coulisse e tasconi spaziosi, ideali per riporre i reperti preistorici raccolti durante l’esplorazione, questa collezione offre tutto ciò di cui un giovane avventuriero ha bisogno.

Le proposte di Original Marines nella collezione Jurassic Park si ispirano ai colori vivaci della giungla e ai toni della preistoria. Il verde bosco, dominante e avvolgente, è accostato a interventi accesi di giallo e rosso, creando un contrasto vivido e avventuroso. I colori richiamano l’ambiente in cui vivono i dinosauri e trasmettono un senso di avventura e scoperta.

I capi della collezione Jurassic Park sono già disponibili negli store Original Marines e sull’online store del brand.