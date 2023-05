Original Marines presenta le proposte Summer 2023

Original Marines è pronto a conquistare l’estate con la sua collezione kidswear di tendenza per la stagione estiva. Con una vivace combinazione di colori, stampe accattivanti e tessuti leggeri, i capi proposti promettono comfort e stile per i più piccoli.

Per i ragazzi, l’arancio e il giallo cedro si fondono armoniosamente con il bianco e il blu, creando un mix energico e fresco. I jersey leggerissimi, impreziositi da motivi fiammati o tinti in capo, mettono in risalto la texture delle t-shirt, delle canotte, dei bermuda e dei set comodi e pratici. Le stampe vintage, che traggono ispirazione dal mondo dei surfisti e degli skater, aggiungono un tocco vacanziero alle proposte. I ragazzi potranno sfoggiare look trendy e casual, perfetti per le giornate estive all’aria aperta.

Per le ragazze, invece, tessuti leggeri e fantasie tropicali caratterizzano gli outfit raffinati e summery. Le tonalità del bianco, del rosa, del giallo e del celeste si mescolano delicatamente, creando un’atmosfera armoniosa. I shorts color block o con rouches, le t-shirt e i top con grafiche divertenti e scritte a contrasto, le paillettes e le patch ricamate, così come le jumpsuits e gli abiti leggeri, consentono alle ragazze di esprimere il loro stile personale in modo giocoso ed elegante.

Le proposte beachwear non possono mancare durante l’estate. Per i ragazzi, ci sono boxer e slip con grafiche e fantasie allover dai toni vivaci, che li faranno sentire al centro dell’attenzione sulla spiaggia. Per le ragazze, invece, sono disponibili bikini colorati, costumi interi, copricostume e completi shorts e t-shirt che le faranno sentire sicure e alla moda mentre si godono il sole e il mare.