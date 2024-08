“Pepper Grinder” è ora disponibile su Plastation e Xbox

Lo spadaccino solitario Ahr Ech e l’acclamato editore Devolver Digital sono lieti di annunciare che “Pepper Grinder” è ora disponibile su PS5, PS4, Xbox Series S|X e Xbox One! Dopo aver conquistato i cuori dei giocatori su PC e Switch all’inizio di quest’anno, questo frenetico platform a scorrimento laterale è pronto a portare la sua azione travolgente su tutte le principali piattaforme di gioco.

“Pepper Grinder” è un’esperienza unica, in cui il giocatore sarà chiamato a “nuotare” attraverso la terra come un delfino nell’acqua, grazie a una trivella gigante e vorticosa. Questo peculiare strumento non solo offre un movimento dinamico e veloce, ma diventa anche il mezzo principale per risolvere enigmi e affrontare nemici in uno scenario vivace e dettagliato, caratterizzato da una splendida pixel art.

Il gioco offre un mix perfetto tra sfida e divertimento, grazie ai suoi rompicapi ambientali ingegnosi, a combattimenti caotici e frenetici, e a controlli ultra-rigidi e immensamente soddisfacenti. Ogni livello è progettato con cura per mantenere il giocatore costantemente impegnato, mentre la colonna sonora emozionante accompagna l’azione con ritmo e intensità.

La trama avvincente vede Pepper, la protagonista, naufragare sulle coste di un’isola misteriosa dopo una violenta tempesta. Qui scopre che il suo prezioso tesoro è stato rubato da una banda di creature simili a narvali, noti come i Narling, pirati dispettosi e pericolosi. Tuttavia, il destino di Pepper cambia quando trova un potente trapano di nome Grinder. Con il nuovo strumento in mano, Pepper si imbarca in una missione per recuperare il suo bottino e dimostrare ai Narling – e al loro enigmatico leader – che nessuno può sfidare impunemente chi brandisce un attrezzo elettrico sovradimensionato.