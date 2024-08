Philips: nuovi monitor per un’esperienza lavorativa migliorata

Philips ha annunciato il lancio di due nuovi monitor progettati per elevare l’esperienza lavorativa grazie a innovative funzionalità di connettività ad alta tecnologia. I modelli Philips 34B2U6603CH e Philips 34B2U5600C offrono schermi curvi da 34 pollici con una risoluzione WQHD 3440 x 1440, garantendo immagini nitide e di alta qualità.

Il focus principale di questi monitor è la connettività avanzata. Il Philips 34B2U6603CH supporta Thunderbolt 4 per trasferimenti dati ad alta velocità e la ricarica di dispositivi fino a 100W, mentre il Philips 34B2U5600C offre una connessione USB-C per una connettività di rete rapida e sicura. Entrambi i modelli permettono di lavorare con diverse sorgenti in modo fluido, migliorando così la produttività e l’efficienza sul posto di lavoro.

Un’altra caratteristica degna di nota è la webcam pop-up regolabile da 5MP del Philips 34B2U6603CH, che garantisce una qualità cristallina durante le videoconferenze. Questo modello offre anche funzionalità di inquadratura automatica, inclinazione e cancellazione del rumore, assicurando un’esperienza di team working a distanza più confortevole e efficace.

I monitor Philips 34B2U6603CH e Philips 34B2U5600C non solo puntano all’efficienza sul posto di lavoro, ma anche alla sostenibilità ambientale. Realizzati con materiali ecologici, come plastica riciclata post-consumo e plastica oceanica, e dotati di funzioni come LightSensor e PowerSensor per ridurre i costi energetici, questi monitor incarnano l’impegno di Philips verso la sostenibilità.

Disponibili a partire da metà agosto a prezzi consigliati rispettivamente di 649 euro e 549 euro, i nuovi monitor Philips promettono di offrire agli utenti un’esperienza visiva superiore, una connettività avanzata e un ambiente di lavoro più sostenibile.