Philips Evnia: il il nuovo monitor da gaming ultra veloce

MMD, azienda leader nei display e partner di licenza del marchio Philips Monitors, ha annunciato l’arrivo di un nuovo potentissimo alleato per i giocatori: il monitor da gaming Evnia 27M2C5200W. Questo modello è progettato per offrire un’esperienza di gioco senza precedenti, con funzionalità all’avanguardia che garantiscono massima immersione e prestazioni ottimali.

Il monitor Philips Evnia 27M2C5200W offre un’ampio schermo curvo che permette ai giocatori di immergersi completamente nel mondo di gioco, con un pannello Fast VA che assicura immagini nitide anche alle velocità più elevate. La frequenza di aggiornamento di 280 Hz e un MPRT di 0,3 ms garantiscono un movimento ultra fluido e privo di sfocature, mentre la risoluzione FHD offre colori perfetti e un contrasto eccezionale.

Questo monitor combina super velocità e immagini splendide con un comfort ottimale per lunghi periodi di gioco. Il design ergonomico regolabile in altezza assicura il massimo comfort, mentre le funzioni come HDR10 e la modalità LowBlue garantiscono una qualità visiva eccezionale e proteggono la salute visiva degli utenti.

Il Philips Evnia 27M2C5200W non solo offre prestazioni di alto livello per il gaming, ma si impegna anche per la sostenibilità ambientale. Confezionato in materiali riciclabili al 100% e privi di mercurio e PVC/BFR, questo monitor rispetta gli standard ambientali ed energetici più rigorosi.

Disponibile per l’acquisto a partire da luglio ad un prezzo consigliato di 229 €, il Philips Evnia 27M2C5200W è il monitor perfetto per i giocatori che cercano prestazioni elevate, qualità visiva eccezionale e un design ergonomico e sostenibile.