Pittarosso: ecco la collezione Primavera-Estate 2024

PittaRosso svela la fresca collezione Primavera-Estate 2024, dove calzature e accessori catturano l’energia positiva e la vitalità contagiosa della bella stagione, permettendo a ciascuno di esprimere la propria personalità rimanendo al passo con le ultime tendenze.

Ogni passo diventa un racconto di stile con i modelli di PittaRosso: sneakers, mocassini, décolleté, ballerine e sandali si vestono di tonalità nude e pastello, creando un’atmosfera leggera e romantica. Questi colori, simbolo di semplicità e naturalezza, conferiscono un tocco di eleganza e raffinatezza a ogni outfit, rendendolo unico.

Il trend Contemporary Classic ridefinisce i modelli classici con tacchi larghi e placche metalliche, arricchendo e caratterizzando ogni calzatura. Materiali innovativi come denim, strass e texture intrecciate effetto midollino aggiungono un tocco glamour a forme armoniose.

Lo stile Bon Ton Retrò continua a dominare con ballerine semplici ed eleganti, mentre le décolleté seguono il medesimo trend con plateau, tacco alto, quadrato, a stiletto, a rocchetto e a colonna, impreziosendo ogni look.

I mocassini, in vera pelle, flat o con tacco, morsetti e vari colori, rimangono un must-have di stagione, soddisfacendo ogni gusto. Il nuovo trend “Glossy Mania” conferisce alle décolleté e ai sandali un finish brillante grazie all’effetto “laccato”. La collezione Summer propone sandali con tacco e ciabattine flat che giocano con stili, materiali e accessori, donando originalità alle calzature. Texture intrecciate, borchie e accenni multicolor sono protagonisti su sandali, ciabattine e slingback.

Zeppe e sandali in raffia e corda, con volumi accentuati, crochet e mix di colori, sono le proposte estive di PittaRosso. Le nuove proposte P Essentials, in vera pelle e dalla calzata super confortevole, sono adatte per ogni occasione, dal mare alla città.

Funzionalità e bellezza si uniscono per garantire libertà e comfort in ogni attività quotidiana. La collezione Primavera-Estate 2024 PittaRosso permette a ognuno di esprimere la propria personalità, rimanendo sempre al passo con le ultime tendenze, senza compromettere la comodità.