Pitti Immagine Uomo 101: una nuova visione total look di Momodesign

Pitti Immagine Uomo 101, l’appuntamento durante il quale hanno debuttato le nuove collezioni invernali di Momodesign dedicate all’universo maschile e non solo. Un guardaroba fatto di codici contemporanei che spazia dal casual, allo street, al tecnico.

Momodesign ha da sempre una mission, quella di coniugare il DNA tecnico e innovativo che ha fatto la storia del marchio italiano, con uno stile outdoor urbano.

In occasione di Pitti, Momodesign ha presentato una nuova visione di total look che parte dall’abbigliamento ready to wear (capi spalla, felpe polo, t-shirt), include accessori maschili, zaini, borse e pouch, le calzature e si completa con il prodotto icona del marchio, il casco demi jet e la nuova linea di monopattini elettrici, a favore dell’ambiente e della mobilità sostenibile.

Una visione che sa leggere i tempi e guarda al futuro dove dinamicità, funzionalità, comfort e stile contaminano il “guardaroba” maschile rendendolo intelligente, dalla versatilità di utilizzo, caratterizzato da quotidianità e, al tempo stesso esclusività, per il design unico, i tessuti leggeri per una sensazione di comfort e protezione, oltre a quelli riciclati e alle soluzioni funzionali.

ABBIGLIAMENTO – Classici con un tocco tecnologico

CORE

È il capospalla ibrido che sintetizza al meglio il mood della collezione. Un capo caratterizzato da un’estetica minimale urbana con le performance dei tessuti tecnici che lo rendono a tutti gli effetti comodo e versatile. All’esterno è realizzato con tessuto trapuntato e doppiato misto lana con trama a nido d’ape; i fianchetti, in scuba, sono doppiati con tessuto trapuntato. Il nuovo capospalla di Momodesign ha una costruzione ergonomica, cappuccio antivento con logo iconico e due tasche frontali con zip a scomparsa.

MOVER

Rappresenta uno dei capi più trasversali della collezione FW 2022-23. Una giacca/felpa con cappuccio dalle linee e il fit estremamente puliti e morbidi. Il corpo, dai volumi ben definiti, è realizzato in tessuto scuba con l’esterno in misto lana, accostamenti che lo rendono un capo elegante e sportivo al tempo stesso. Il capo è personalizzato da una zip frontale termo nastrata impermeabile con logo Momodesign ripetuto. La giacca presente due inserti in nylon in corrispondenza della tasca frontale e sul cappuccio.

UNICO

La felpa più iconica della collezione. Realizzata in tessuto tecnico misto lana idrorepellente, inserti con tessuto 3 strati “membranato”, le maniche sono state personalizzate con inserti in nylon a contrasto. Una tasca è presente sulla manica sinistra. Sulla parte frontale del capo scorre una zip effetto grafite con dettagli in colore fluo.

STORM

Giacca realizzata con tessuto gommato all’esterno, “membranato”, antipioggia e antivento con imbottitura interna ecosostenibile in agnello sintetico. Un capo pratico e senza tempo pensato per i viaggiatori metropolitani.

BORSE – Design urban e pragmatico

URBAN

Uno zaino dallo stile unico perfetto per contenere tutto il necessario per un fine settimana fuori porta e funzionale per la città. Realizzato in crinkle nylon quadrettato si distingue per il logo Momodesign posizionato sulla parte frontale e per la grafica “Urban style”. Cerniere, tirazip e fondo sono in rubber. Disponibile in grigio taupe e black.

OVO

Versatilità la parola più indicata per definire questo zaino. Lo zaino OVO, nome che rende ispirazione della sua particolare forma è il modello icona dell’intera collezione è pensato per un target giovane. È dotato di scomparto per laptop, porta usb e tasche multifunzionali ad accesso rapido. Lo schienale e gli spallacci regolabili hanno una particolare imbottitura super soft che lo rendono estremamente ergonomico. Realizzato in materiale rubber effetto asfalto con tirazip termosaldati personalizzati, risulta essere super resistente all’acqua e all’abrasione. Le varianti colori / materiali sono molteplici, così come le contaminazioni da mondi differenti: cromie, contrasti, palette colore affiancate a fantasie valorizzano l’essenza di questo prodotto.

CARBON

Dallo stile tecno urban CARBON è lo zaino business della collezione. Realizzato in PU effetto carbonio mixato con il PU liscio è un prodotto elegante e multifunzionale ideale per organizzare, proteggere e trasportare laptop, tablet e progettato per soddisfare le esigenze di mobilità di oggi. Caratterizzato da zip in rubber e impunture sartoriali e disponibile in 3 varianti colore nero, bronzo e canna di fucile.

SCARPE – Una nuova idea di comodità

CYRUS

Modello di punta della nuova stagione è la sneaker CYRUS. Una trainer da città realizzata in nylon, pelle e camoscio, con il tocco innovativo e hi-tech degli inserti in tramato balistico con patch personalizzata a contrasto. Tecnologia per la suola con inserto in micro anti-affaticamento che dona comfort ed elasticità di camminata.

KODY

La collezione scarpe si arricchisce con il modello KODY; heritage sportivo e metropolitano caratterizzano questa scarpa low cut, dalla linea minimal, realizzata con tomaia in vera pelle colore bianco e logo Momodesign in nero. Lavorazione a sacchetto e suola cucita, con colore a contrasto. Ulteriore dettaglio di stile, che aumenta inoltre il comfort e la stabilità della scarpa.

MONOPATTINI – Missione sostenibilità

EVO 9 e REVO 11

EVO 9 e REVO 11 sono i due monopattini elettrici parte della nuova gamma e-mobility di Momodesign. EVO9 si caratterizza per un design nuovo e nuove funzionalità che permettono di avere un’ottima esperienza di guida grazie a comfort e a stabilità e di raggiungere standard di sicurezza elevati grazie all’utilizzo della tecnologia NFC (Near Field Communication) e all’inserimento degli indicatori laterali, migliorando la sicurezza in strada per sé e gli altri. EVO 9 integra ruote da 8.5″ con camera d’aria, studiate per assorbire gli impatti.

REVO 11 è il top di gamma dei monopattini elettrici Momodesign, si caratterizza per un design edgy, nuovo e accattivante e un’ottima esperienza di guida grazie alla funzionalità e alla sicurezza del mezzo. REVO 11 integra ruote da 10″ air free, studiate per assorbire gli impatti e di doppi faretti anteriori e posteriori retroilluminati per assicurarti ancora più sicurezza durante i tragitti notturni. La sua batteria estraibile lo rende ancora facile da caricare e la doppia ammortizzazione garantisce un confort assoluto nella guida.

CASCHI MOTO – Estetica senza tempo

FGTR EVO LIMITED EDITION 2022

Il Centro Stile Momodesign ha trasformato un’intuizione in un prodotto esclusivo. Diventato simbolo del brand, a distanza di più di vent’anni, FGTR oggi si presenta con un nuovo look, più esclusivo e raffinato. Un modello pensato per il motociclista urbano, attento ed esigente: FGTR EVO Limited Edition. Questo modello si distingue per i suoi dettagli raffinati, il logo iridescente con riflessi che vanno dal viola al blu, la targhetta di metallo che celebra la serie limitata, i bordi e l’interno in vera pelle in contrasto con la calotta, realizzata in vernice.