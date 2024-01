Pokémon e Fendi insieme per una collezione speciale

Il mondo di Pokémon GO si arricchisce con l’introduzione di nuovi elementi avatar a tema drago, frutto della collaborazione tra Pokémon Company e Fendi. Questa partnership speciale, che coinvolge anche l’iconico designer Hiroshima Fujiwara di Fragment, è stata concepita per celebrare l’Anno del Drago. Gli Allenatori avranno l’opportunità di accedere gratuitamente a questi esclusivi oggetti avatar presso i PokéStop sponsorizzati da Fendi e in determinati punti vendita Fendi selezionati e pop-up.

Girando i tabelloni dei PokéStop di Fendi, gli Allenatori saranno gratificati con due elementi avatar unici: un cappello e una T-shirt che presentano il ritratto del Pokémon Dragonite. In aggiunta, utilizzando il codice “FENDIxFRGMTxPOKEMON” tramite il link fornito, gli Allenatori avranno la possibilità di ottenere in modo esclusivo una felpa FENDI x FRGMT x POKÉMON per personalizzare ulteriormente il proprio avatar.

La collezione di abbigliamento e accessori FENDI x FRGMT x POKÉMON sarà disponibile nelle boutique Fendi selezionate in tutto il mondo e sul sito fendi a partire dal 4 gennaio 2024.