Prénatal: la capsule mini me per la Festa del Papà

Prénatal, leader nel settore della puericultura e dell’abbigliamento per bambini, si appresta a celebrare la Festa del Papà con una collezione “mini me” ispirata al tema dei Supereroi.

Le T-shirt, realizzate in morbido jersey di cotone, sono pensate per essere indossate quotidianamente e rappresentano un’idea regalo simpatica e affettuosa per tutti i papà. Caratterizzate dalla stampa e dai colori dell’iconico Superman, sono accompagnate dal messaggio “My kid calls me Super Dad”. Le versioni dedicate alle bambine e ai bambini (3 mesi – 8 anni), disponibili in blu e rosa, presentano la scritta “My daddy is Super Hero”.

La stessa stampa in versione big size è proposta sulla tutina bianca a maniche corte, pensata per i neonati (0-9 mesi) pronti a festeggiare la loro prima Festa del Papà. Il modello, con girocollo, facilita ogni cambio grazie ai pratici bottoncini a pressione sul fronte laterale e al cavallo.

La collezione capsule e tutte le proposte Prénatal sono disponibili presso tutti i negozi in Italia e sul sito prenatal.