Prénatal Premium: tessuti ricercati e uno stile raffinato

Il dono per la nascita di un bebè, cerimonie da celebrare, momenti speciali da immortalare: sono molteplici le occasioni che spingono a selezionare con cura l’abbigliamento perfetto anche per i più piccini. Da qui nasce la linea Prénatal Premium, pensata per bambini da 0 a 9 mesi e da 3 a 36 mesi, caratterizzata da tessuti pregiati e uno stile delicatamente raffinato che non trascura mai l’importanza della praticità necessaria per consentire ai bambini di muoversi liberamente. Ad arricchire la collezione estiva, una palette di colori tenui e accattivanti.

Per le neonate, sono protagonisti eleganti vestitini e pagliaccetti realizzati in organza, disponibili in candido bianco o con deliziosi ricami all-over, impreziositi da volant o graziosi fiocchetti. Per i maschietti, spiccano fantasie a righe, con blu e panna come colori di punta, come nel pagliaccetto in filo a filo o nel completo che combina la salopette (sempre in filo a filo) con una t-shirt in jersey. Per completare entrambi gli outfit in modo impeccabile, c’è il cardigan in morbida maglia.

L’eleganza dell’organza jacquard si riflette anche nelle proposte per le bambine dai 3 ai 36 mesi. Dall’abito con maniche a volant in bianco a quello con ricami all-over a forma di stelline, disponibile anche come blusa da abbinare ai pantaloni in lino con un grande fiocco in vita. Romantico e irresistibile è anche il set che unisce il body in jersey con ruches in organza alla gonna in organza jacquard. Per i bambini, l’eleganza si esprime attraverso la camicia in jersey, perfetta sia con i pantaloni in maglia tagliata sia con i bermuda a righe nei toni panna e grigio. E per affrontare le giornate più fresche, nulla di meglio del morbido calore della maglia blu.