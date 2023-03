Primavera Estate 2023: Premiata sorprende con un look originale e avanguardista

Premiata presenta la sua nuova collezione total look per la primavera estate 2023, dopo il grande successo ottenuto con la presentazione della prima collezione ready to wear. Il brand italiano continua a stupire con la sua anima originale e avanguardista, caratterizzata da toni brillanti ed energici che spaziano dai lime e arancioni più vivaci fino ai lilla più delicati. Non mancano la sobrietà dei bianchi e dei neri, sempre presenti nella proposta di Premiata.

I materiali leggeri e traspiranti utilizzati, insieme ai design puri ed eleganti, creano un perfetto ibrido tra activewear e look formali. La duplice anima della linea apparel di Premiata riflette il binomio che da sempre caratterizza il brand: la grande e pregiata tradizione manifatturiera della prima linea cuoio e il carattere dinamico e casual del segmento sneakers.

Questa nuova collezione rappresenta un perfetto equilibrio tra naturale e tecnico, comfort e funzionalità, eleganza e praticità. Il genderless è la nuova estetica che abbatte ogni barriera e stravolge gli stereotipi eliminando le classiche definizioni. Premiata sposa una visione contemporanea che si riflette anche nell’uso di materiali come il nylon trasparente, lavorazione ad alta frequenza e colorazioni soft fade.

La linea apparel di Premiata è disponibile presso i migliori rivenditori e sul loro sito ufficiale, premiata.it. L’evoluzione della linea apparel si sposa perfettamente con l’innovazione tecnica e stilistica della linea zaini, altro must-have del brand. Lasciati conquistare dalla nuova collezione Premiata per la primavera estate 2023, che ti porterà in un mondo di eleganza e comfort, senza rinunciare alla praticità e all’originalità.