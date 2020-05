Ranger Thunder, ecco l’edizione limitata del Pick-up Ford

Si chiama Thunder ed è l’edizione limitata del Ford Ranger, pick-up best seller dell’Ovale Blu. L’edizione limitata (saranno prodotti solo 4.500 esemplari per l’Europa) aggiunge, ai contenuti del Ranger, vincitore dell’International Pick-Up of the Year 2020, caratterizzazioni del design esclusive, sia per gli esterni sia per gli interni, nonché nuove soluzioni che ne aumentano ulteriormente la praticità e offrono stile e comfort simili a quelli di un SUV, abbinandole alle sue inconfondibili capacità di carico e traino.

Basato sull’allestimento Wildtrak e alimentato dal motore diesel 2.0 Bi-Turbo EcoBlue da 213CV e 500 Nm di coppia, il Ranger Thunder è, inoltre, dotato di cambio automatico Ford a 10 rapporti, per cambi di marcia fluidi e performance esaltanti in ogni scenario di guida, sia su strada sia in off-road.

Il Ranger Thunder è offerto in un’unica variante con dettagli dal design molto accattivanti, che mettono in risalto l’esclusività del modello e ne accentuano il carattere “ready-to-rumble”. Colore Sea Grey, cerchi in lega nera da 18 pollici e finiture in nero ebano per la griglia anteriore, il paraurti posteriore, le soglie battitacco e le maniglie delle porte, sono tutti elementi che ne esaltano il carattere. I dettagli in colore rosso per la griglia si aggiungono al badge Thunder, a effetto tridimensionale, su entrambe le portiere e il portellone, abbinati al logo Ranger in nero opaco.

L’interno, caratterizzato dal classico comfort distintivo del Ranger, offre sedili in pelle con dettagli a contrasto in colore rosso Thunder e cuciture coordinate per volante, sedili, cruscotto e gli elementi più importanti dell’abitacolo. Di serie anche i tappetini neri che contrastano con i pedali realizzati ad hoc, illuminati di rosso.

Il Ranger nel 2019 ha segnato un anno record in Europa, con ben 52.500 esemplari venduti. In Italia è da 4 anni leader incontrastato nel segmento dei pick up.