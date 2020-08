Razer annuncia il Kishi Universal Mobile Gaming for Android

Razer, azienda globale conosciuta soprattutto per i suoi prodotti da gaming, ha annunciato la disponibilità del Razer Kishi Universal Gaming Controller for Android, un nuovo accessorio per smartphone che consente di giocare senza problemi a oltre 100 titoli Xbox su gran parte degli smartphone dotati di connessione USB-C direttamente dal cloud tramite Xbox Game Pass Ultimate.

Razer Kishi Universal Gaming Controller offre una maggiore precisione e controlli ampliati grazie alle levette analogiche cliccabili, pulsanti frontali e multifunzione e alla croce direzionale a 8 vie.

Il controller firmato Razer permette sessioni di gioco prolungate grazie al supporto della ricarica pass-through, ovvero è possibile continuare a giocare anche mentre la batteria resta sotto carica.

Razer Kishi Universal Mobile Gaming Controller for Android (Xbox) è disponibile €109.99, inclusi 14 giorni di prova di Xbox Game Pass Ultimate.