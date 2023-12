Renault Italia illumina il Natale di Roma

Renault Italia, in collaborazione con il Comune di Roma, ha dato inizio alle festività natalizie nella Capitale, illuminando il centro storico e trasformando Via dei Condotti e altre strade del Tridente in un suggestivo percorso luminoso grazie a un originale allestimento natalizio. Ispirato al logo a losanga di Renault, l’installazione rappresenta una volta di diamanti dorati che omaggiano alcune delle vie più rinomate d’Italia e del mondo.

Le luminarie, realizzate in collaborazione con l’Associazione Via Condotti, sono state inaugurate ieri sera con la presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, dell’Assessore ai grandi eventi, turismo, moda e sport Alessandro Onorato, dell’A.D. di Renault Italia, Raffaele Fusilli, e del Presidente dell’Associazione di Via Condotti, Giovanni Battistoni.

L’installazione luminosa di Renault, improntata alla sostenibilità, è progettata per offrire uno spettacolo visivo sia di giorno che di notte. Durante le ore diurne, la luce solare si riflette sulla superficie dei diamanti, creando giochi di luce e rifrazioni, mentre di notte le gemme si accendono con luci suggestive e spettacolari.

In coerenza con l’impegno sostenibile di Renault, l’allestimento luminoso adotta un concetto che sfrutta la luce naturale di giorno e luci ecologiche di sera.

Situato nel cuore di Roma, il Tridente comprende alcune delle strade più iconiche della città eterna, come Via Bocca di Leone, Via Mario de’ Fiori e Via Belsiana, fornendo il contesto ideale per riaffermare l’impegno di Renault nel regalare momenti di qualità e contribuire all’illuminazione natalizia della città, che ospita il quartier generale italiano dell’azienda.

In linea con i valori di inclusività, Renault, in collaborazione con l’Assessorato a grandi eventi, turismo, moda e sport di Roma Capitale, dedica anche attenzione alla periferia durante le festività del 2023/24. Dieci piazze e strade nella periferia romana saranno illuminate da suggestivi alberi di Natale, trasformandosi in luoghi di interesse e aggregazione, promuovendo così un progetto volto alla collettività e al miglioramento della qualità della vita, anche lontano dal centro urbano.

L’illuminazione delle piazze prevede alberi alti 6 metri, ispirati alle gemme di Via dei Condotti, e saranno illuminati con luci ecologiche. Per l’inaugurazione del Natale di Roma, in Via Bocca di Leone è stato presentato in anteprima nazionale il Renault Scénic E-Tech Electric, la prima familiare completamente elettrica progettata con criteri di sostenibilità e finalista al prestigioso premio europeo Car of the Year 2024.